Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm! Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, yeni vizyonu doğrultusunda kurumsal, idari, teknik ve fiziki koşullarda iyileştirmeler yapmıştır. Hızlı, verimli ve etkili çalışmayı sağlayacak yapısal reform için ilk adım olarak mevzuatta düzenlemeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günümüz dünyasının gereksinimlerine ve Türkiye'nin diplomatik önceliklerine uygun olarak yeni genel müdürlükler kurulmuş ve özellikle vize ve göç işlemleri, insani yardımlar, İran ve Irak dosyaları, arabuluculuk ve bilim diplomasisine odaklanılmıştır. Bu adımlar, Dışişleri Bakanlığı'nın daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesini ve uluslararası ilişkilerde daha etkili bir rol oynamasını sağlayacaktır.