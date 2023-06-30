Diş tartarı bitkisel çözüm: Diş sararması nasıl geçer? Dikkat! Hiç bilinmeyen özelliği, detay

Limonla dişleri beyazlatmak ve doğal bir görünüme sahip olmak mümkün. Herkes bembeyaz dişlere bembeyaz gülümsemelere sahip olmak ister. Pek çok insan bunun için çok sayıda ürün kullanıyor fakat istenilen sonuçlara çoğu zaman ulaşılamıyor. Size önerimiz limon ve karbonat ile dişlerinizi beyazlatmayı mutlaka denemelisiniz. Aklınızda bulunsun Bu yöntem hem ucuz hem de sağlıklı… Limonla dişleri beyazlatmak için gerekli Malzemeler; – Karbonat. – 1 limon.