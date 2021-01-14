Diriliş Ertuğrul sonrası bunu da yaptılar!

Abids'teki Zyra mağaza sahibi Hintli Daneen Khan ise, “Ben büyük bir Ertuğrul Fanatiğiyim, aslında bütün ailem her gün akşam yemeğinden sonra günde bir bölüm izlemeyi hak ediyor. Kardeşimin düğünü için Halime'nin giydiği elbisenin aynısını tasarlayacağımdan çok emindim. Neyse ki elbiseyi Pathergatti Meenaz Koleksiyonlarından alabildim. Elbise çok rağbet görüyor ve dahası, düğün teması olarak pek çok kişinin tercih ettiği gibi benzerlerini yapmak için siparişler alıyoruz. Aslında, Nikah'ı muhtemelen evde olan bir gelin kıyafeti için aynı kalıbı sipariş ettik” dedi.