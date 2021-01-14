2021-01-14 11:04:18 Diriliş Ertuğrul sonrası bunu da yaptılar!
Diriliş Ertuğrul dizisi dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Diriliş Ertuğrul dizisi dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul rüzgarı, ülke dışında da hız kesmeden sürüyor. Dünya çapındaki izleyici kitlesini her geçen gün artıran Diliş Ertuğrul Pakistan'da gösterilmeye başlamasında sonra komşusu Hindistan'da da genç kadınlar ve gençler arasında büyük rağbet gördüğü bildirildi.
Hint gazetelerinde çıkan haberlerde, “Haydarabad halkı, elbiselerden şapkalara ve saç stiline, ‘Ertuğrul' modasına bayılıyor. Moda tutkunları şimdi ünlü Türk draması 'Diriliş Ertuğrul' dünyasına dalmak istiyor” denildi.
Dizi birçok ülkede Osmanlı kültürünü yeniden getirmiş durumda. Hint The Siasat Daily gazetesi'nin haberine göre; özellikle genç kadınlar, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolündeki Halime Sultan'ın elbisesini taklit etmeyi çok seviyorlar. İkonik elbise şimdi Hindistan'ın en büyük beşinci şehri Haydarabad'daki pazarlarda en çok arananlardan. Elbiseler 3.000 Rupi ile 10.000 Rupi arasında satılıyor. Sadece elbise değil, elbiseyi tamamlayan mücevherler de satılıyor.
Abids'teki Zyra mağaza sahibi Hintli Daneen Khan ise, “Ben büyük bir Ertuğrul Fanatiğiyim, aslında bütün ailem her gün akşam yemeğinden sonra günde bir bölüm izlemeyi hak ediyor. Kardeşimin düğünü için Halime'nin giydiği elbisenin aynısını tasarlayacağımdan çok emindim. Neyse ki elbiseyi Pathergatti Meenaz Koleksiyonlarından alabildim. Elbise çok rağbet görüyor ve dahası, düğün teması olarak pek çok kişinin tercih ettiği gibi benzerlerini yapmak için siparişler alıyoruz. Aslında, Nikah'ı muhtemelen evde olan bir gelin kıyafeti için aynı kalıbı sipariş ettik” dedi.
Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan kıyafetlerin taklitleri Charminar, Abids, Sultan Bazaar, Koti, Begüm Bazar, Tolichowki ve daha pek çok yerde hemen hemen her mağzada görülmekte. Zooni, Kashish, Karishma gibi dünyaca ünlü mağazalar bile ve birçoğu aynı desende elbiseler satıyor.
Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranı olan 7 yaşındaki Cibran ise, babasına aynı saç stilini yaptırması için ısrar etmişti. Malakpet'ten Sameer Uddin Khan, “Oğlum çok genç ve gerçekte ne olduğunu anlamasa da oyuncunun kıyafetleri, saç stilleri ve cesaretinden etkileniyor” dedi. Screenshot-2021-01-12-at-12.39.44-PM Kış aylarında bordo renkli Ertuğrul tarzı şapkaların popüler hale geldiği ve şehir pazarları ile Amazon gibi online mağazalarda da satışa sunulduğu bildirildi. Gazeteye göre, Hintliler ayrıca Ertuğrul'un Kayı Obası'nın sembolü (İYİ) takıları, parmak yüzükleri, madalyonlar, baskılı giysiler gibi taklit ediyorlar. Gazete, Haydarabad'da neredeyse her dört kişinin telefonun zil sesi olarak Ertuğrul dizisinin müziğini kullandığını, ayrıca otomobillerde ve bisikletlerde, araçların üzerinde Türk dizisinin etiketlerinin yer aldığını belirtti.
Diriliş Ertuğrul dizisi rüzgârından etkilenen bir kişinin de Masan Tank'ta da, "Ertuğrul Mandi" adlı bir restoran açtığını belirten gazete, dizinin karakterlerinin posterlerinin de restorana asıldığını dikkat çekti.
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