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Medya
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Diriliş Ertuğrul dizisi bunu da yaptırdı!

2020-12-31 12:52:09
Diriliş Ertuğrul dizisi bunu da yaptırdı!

Yayınlandığı dönem reytingleri altüst eden Diriliş Ertuğrul dizisi büyük kitlelere ulaşmış durumda.

#1
Foto - Dizi Pakistan'da büyük ilgi görmesinin ardından Hindistan'da da sevgi seli oluşturdu.

Dizi Pakistan'da büyük ilgi görmesinin ardından Hindistan'da da sevgi seli oluşturdu.

#2
Foto - Hindistan'ın Telangana şehrinde

Hindistan'ın Telangana şehrinde "Diriliş Ertuğrul" dizisini çok seven Müslüman girişimci, yeni açtığı restoranın adını "Ertuğrul" koydu.

#3
Foto - Eyaletin Haydarabad şehrinde restoran açan Cavid Han, Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini söyledi. Bölge halkının da söz konusu diziyi beğenerek izlediğini dile getiren Han, bu sebeple yeni iş yerine Ertuğrul ismini verdiğini ifade etti.

Eyaletin Haydarabad şehrinde restoran açan Cavid Han, Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini söyledi. Bölge halkının da söz konusu diziyi beğenerek izlediğini dile getiren Han, bu sebeple yeni iş yerine Ertuğrul ismini verdiğini ifade etti.

#4
Foto - Restoranda Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının fotoğrafları da yer alıyor.

Restoranda Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının fotoğrafları da yer alıyor.

#5
Foto - Pakistan’da Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlamıştı.

Pakistan’da Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlamıştı.

#6
Foto - Hindistan’da özellikle Müslümanlar arasında konuşulan Urduca ile dizi bu ülkede de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Hindistan’da özellikle Müslümanlar arasında konuşulan Urduca ile dizi bu ülkede de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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