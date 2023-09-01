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Gıda
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Dikkatli bakın! Sizce bunlar domates mi?

2023-09-01 22:20:22
Dikkatli bakın! Sizce bunlar domates mi?

Manisa Sarıgöl'de kurulan pazarda tezgahları süsleyen bu sebze ilgi odağı oldu.

#1
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bunlar domates mi?

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan haftalık pazaryerine Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen köyünden getirilen domates görünümlü biberler pazarın ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bunlar domates mi?

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen köyünde yetiştirilen domates görünümlü dolmalık biberleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki pazaryerinde 2 haftadır ilgi odağı oldu.

#3
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bunlar domates mi?

Görüntüsüyle domatese benzeyen biberler kilosu 20 TL'den satılırken, Sarıgöllü kadınlar da geçen hafta denemelik aldıkları biberleri çok beğendiklerini ve lezzetli olduğunu söyleyerek kısa sürede tezgahtaki biberleri bitirdi.

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