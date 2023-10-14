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Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...

2023-10-14 16:01:35
Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...

Elazığ'da toplanan bu sebze görünümüyle domatesi andırıyor.

#1
Foto - Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...

Elazığ'da satışa sunulan ve turşu yapımında kullanılan domates görünümlü biberler vatandaşların ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...

Atom biber olarak da bilinen ve turşu olarak da tüketildiği bilinen domates görünümlü biberler, Elazığ’da satışa sunuldu.

#3
Foto - Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...

Domates görünümlü biber vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ''Bu biberi ilk defa görüyoruz.

#4
Foto - Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...

Hiç alışkın olmadığımız bir görüntüsü var. Turşu olarak tüketeceğiz'' dedi.

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