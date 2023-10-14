2023-10-14 16:01:35 Dikkatli bakın! Herkes domates sanıyor ama...
Elazığ'da toplanan bu sebze görünümüyle domatesi andırıyor.
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Elazığ'da toplanan bu sebze görünümüyle domatesi andırıyor.
Elazığ'da satışa sunulan ve turşu yapımında kullanılan domates görünümlü biberler vatandaşların ilgisini çekiyor.
Atom biber olarak da bilinen ve turşu olarak da tüketildiği bilinen domates görünümlü biberler, Elazığ’da satışa sunuldu.
Domates görünümlü biber vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ''Bu biberi ilk defa görüyoruz.
Hiç alışkın olmadığımız bir görüntüsü var. Turşu olarak tüketeceğiz'' dedi.
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