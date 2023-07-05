Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Zehirli Uğur Böceği Örümceği nedir? Zehirli Uğur Böceği Örümceği öldürür mü? Uğur Böceği Örümceği ısırırsa ne olur? Uğur Böceği Örümceği insana zarar verir mi? Türkiye'de birçok ilde görülen ve sayıları her geçen gün artan Zehirli Uğur Böceği Örümceği bu kez de Manisa’nın Gördes ilçesinde görüldü.