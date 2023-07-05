2023-07-05 13:16:41 Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor
Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan “Esus Cinnaberinus” Denizli, Muğla, Elazığ, Aydın, Manisa, Aydın, Eskişehir, Bursa'dan sonra bu kez Manisa’nın Gördes ilçesinde görüldü. Peki, Zehirli Uğur Böceği Örümceği nedir? Zehirli Uğur Böceği Örümceği öldürür mü? Uğur Böceği Örümceği ısırırsa ne olur? Uğur Böceği Örümceği insana zarar verir mi? Ayrıntılar haberimizde...