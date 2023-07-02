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Otomotiv
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Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

2023-07-02 14:40:56
Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Sıfır araba bulmak git gide zorlaşırken, bulan vatandaşlar da farklı sorunlar yaşamaya başladı. Ankara'da emekli Gültekin Akbaş, 2020 yılında SUV otomobil satın aldı. Otomobilin bir süre sonra boya atmaya başladığını fark eden Akbaş, daha sonra servise gitti. Akbaş'ın iddiasına göre, servis araçta boya atan kısımları boyadı. Servis tarafından boyanan arabasında yine aynı sorunların yaşandığını ifade eden Akbaş, 20 aydır muhatap bulamamaktan yakındı.

#1
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Sorunlarının giderilmesi için kendisi ile iletişime geçilmesini istediğini ifade eden Gültekin Akbaş, “Aracımı 2020 yılının Kasım ayında aldım. Sıfır aldığım aracım 3 ay sonra boya atmaya başladı.

#2
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Servise gittiğimde ilk önce kuş pisliği ve taş sekmesi dendi. Daha sonrasında fabrika hatası olduğunu kabul ettiler.

#3
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Kronik bir arıza olduğunu belirtip, aracı boyayacaklarını söylediler ve boyadılar.

#4
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Muradım; yetkililerin benimle muhatap olmasıdır. Karşımda bir muhatap bulamıyorum. 20 aydır bir yetkili arayıp da sıkıntımı sormadı.

#5
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Servis de aracımı bu hale getirse bile iletişime geçilmedi. Her türlü anlaşmaya hazırım.

#6
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Arabanın yenisini mi verirler, arabayı alıp parasını mı verirler ya da benimle diyaloğa geçip bir yol mu izleriz her türlü iletişime açığım. Tek amacım yetkililerin bana ulaşması. Aracımı görün ve bana ulaşın, tek derdim bu” dedi.

#7
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Akbaş ayrıca, “Aracı ilk aldığımda çok güzel bir araç aldığımı ve servisinin de çok güzel olduğunu düşünmüştüm. Aracın sıkıntıları başlayınca o ilgiliyi göremedim. Çok sevdiğim bir araç ama sıkıntıları nedeniyle zorluklar yaşıyorum” diye konuştu.

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