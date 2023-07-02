Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı

Akbaş ayrıca, “Aracı ilk aldığımda çok güzel bir araç aldığımı ve servisinin de çok güzel olduğunu düşünmüştüm. Aracın sıkıntıları başlayınca o ilgiliyi göremedim. Çok sevdiğim bir araç ama sıkıntıları nedeniyle zorluklar yaşıyorum” diye konuştu.