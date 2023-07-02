2023-07-02 14:40:56 Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kalmadı
Sıfır araba bulmak git gide zorlaşırken, bulan vatandaşlar da farklı sorunlar yaşamaya başladı. Ankara'da emekli Gültekin Akbaş, 2020 yılında SUV otomobil satın aldı. Otomobilin bir süre sonra boya atmaya başladığını fark eden Akbaş, daha sonra servise gitti. Akbaş'ın iddiasına göre, servis araçta boya atan kısımları boyadı. Servis tarafından boyanan arabasında yine aynı sorunların yaşandığını ifade eden Akbaş, 20 aydır muhatap bulamamaktan yakındı.