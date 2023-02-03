2023-02-03 12:15:17 Dikkat! Meteoroloji'den hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı
Bugün ve hafta sonu ülke genelinde yağışlı ve soğuk sistem etkili olmaya devam edecek. Kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için uyarıda bulunurken, 'Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu’da da kar var.' ifadelerini kullandı.