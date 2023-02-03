Dikkat! Meteoroloji'den hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.