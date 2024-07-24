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Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

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Spor
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Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

2024-07-24 11:41:37
Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, seçimin üzerinden yalnızca 5 gün geçmesinin ardından Hacıosmanoğlu'nun listesinde bulunan isimlerden Bayram Saral yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıklamıştı. Saral'ı istifaya götüren nedenler arasında Hacıosmanoğlu'nun yakın akrabası Abdullah Ayaz'ı Genel Sekreter olarak görevlendirmesi olduğu iddia edilirken, Bayram Saral Mynet'e yaptığı açıklamayla bu konulara açıklık getirdi.

#1
Foto - Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

Mehmet Büyükekşi’den görevi devralan İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki başkanlık görevine sancılı başladı. Yönetimde yer alan Avukat Bayram Saral, daha ilk günde yaşanan olaylardan rahatsızlık duydu ve istifasını sundu.

#2
Foto - Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

Seçimin üzerinden yalnızca 5 gün geçmesinin ardından istifa kararının nedenleri merak edilirken, yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yakın akrabası Abdullah Ayaz'ı Genel Sekreterlik görevine getirmesinin Bayram Saral'ın bu kararı vermesine neden olduğu iddia edilmişti.

#3
Foto - Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

Avukat Bayram Saral, yaşananları ve Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreterlik görevine getirilmesine yönelik görüşlerini Mynet'e açıkladı.

#4
Foto - Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

"Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreter yapılmasından önce ben istifa kararını almıştım ancak Türkiye Futbol Federasyonu gibi Türkiye'nin en önemli kurumların birinde yakın akrabası ve yeğeni, isterse çok çok iyi eğitimli olsun, isterse o görevin hakkını fazlasıyla versin hiç bir federasyon başkanı bulunduğu kurumda genel sekreterlik gibi çok önemli bir mevkiye yakın akrabasını oturtmaması gerekir. Bu benim şahsi fikrimdir."

#5
Foto - Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

"Abdullah Ayaz'ın bu görevi layıkıyla yerine getireceğine eminim. Kendisini tanırım, deneyimli bir kardeşimizdir. Ama ben federasyon başkanının yerinde olsaydım, o göreve yakın bir akrabamı getirmezdim. Ben olsaydım Abdullah Ayaz'ın yerine o görevi kabul etmezdim. Ama istifa kararımın Ayaz'ın oraya atanması ile bir ilgisi yok."

#6
Foto - Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

"5 gün içerisinde bu kararın nedeni merak ediliyor farkındayım ama esas nedeni açıklarsam bu federasyon ve kuruma zarar vermiş olurum. Onlar bizim arkadaşlarımız... Ben istifa kararını federasyon kapısının içerisinden girmeden verdim. Benim bu özel durumu açıklamam doğru olmaz o bizim iç meselemiz. Kamuoyuyla paylaştığım yazının satır aralarını okursanız ne anlama geldiğini öğrenirsiniz... Ama tekrar söylüyorum ben olsaydım Abdullah Ayaz'ı kesinlikle oraya getirmezdim, doğru bir karar değil."

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Yorumlar

Ertan

Doğru.Chp öyle bir yayılan negatif durum ki,Chp belediyelere eş,dost,akraba ve liyakatsizleri doldurması, federasyon başkanına kötü örnek olmuş.
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