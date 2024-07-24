Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

"5 gün içerisinde bu kararın nedeni merak ediliyor farkındayım ama esas nedeni açıklarsam bu federasyon ve kuruma zarar vermiş olurum. Onlar bizim arkadaşlarımız... Ben istifa kararını federasyon kapısının içerisinden girmeden verdim. Benim bu özel durumu açıklamam doğru olmaz o bizim iç meselemiz. Kamuoyuyla paylaştığım yazının satır aralarını okursanız ne anlama geldiğini öğrenirsiniz... Ama tekrar söylüyorum ben olsaydım Abdullah Ayaz'ı kesinlikle oraya getirmezdim, doğru bir karar değil."