2024-07-24 11:41:37 Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, seçimin üzerinden yalnızca 5 gün geçmesinin ardından Hacıosmanoğlu'nun listesinde bulunan isimlerden Bayram Saral yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıklamıştı. Saral'ı istifaya götüren nedenler arasında Hacıosmanoğlu'nun yakın akrabası Abdullah Ayaz'ı Genel Sekreter olarak görevlendirmesi olduğu iddia edilirken, Bayram Saral Mynet'e yaptığı açıklamayla bu konulara açıklık getirdi.