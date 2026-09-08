Dikkat çeken 'Devler Ligi' tahminleri: Youtuber Sergen Yalçın'ın yeni yorumu şaşkınlık verici...
Teknik direktörlükte hayal kırıklığıyla tekrar oturduğu yerden yorum yapmaya geri dönen Sergen Yalçın'dan olay tahminler geldi.
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Teknik direktörlükte hayal kırıklığıyla tekrar oturduğu yerden yorum yapmaya geri dönen Sergen Yalçın'dan olay tahminler geldi.
Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi. İki takımın da ilk maçlarının zor geçebileceğini belirten Yalçın, puan tahmininde de bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçları bu hafta oynanacak. Devler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma'yla Galatasaray ise deplasmanda Sporting'le karşılaşacak. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında katıldığı yayında Fenerbahçe için, “Roma her yerde bire bir oynuyor. Çok sert takım. Fenerbahçe'nin maçı çok zor. Fenerbahçe'nin 3 puan alması mucize gibi duruyor. Temennim kazanması yönünde ama Roma çok sert gelecek. İnşallah toparlanmışlardır. Fenerbahçe'nin 1-0'ı oynaması lazım. Başka şekilde olmaz. Bekleyecek, kontrollü oynayacak. Bunu oynaması lazım.” dedi.
Yalçın sözlerine şöyle devam etti, “Shakhtar'ı, LASK'ı ve Slavia Prag'ı yenebilir. Diğerlerini zor yenebilir içerdeki maçlarda. Fenerbahçe buradan 9-10 puan alabilir. Liverpool ve Atletico Madrid maçları zor maçlar.”
Galatasaray için yaptığı değerlendirmede Sergen Yalçın, “Sporting daha çok yetiştiren ve satan bir takım. Genç bir takım. Osimhen'in olmayışı Galatasaray'ı mutlaka zorlayacaktır. Galatasaray'ın da Sporting maçında işi kolay değil. Ama Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye göre daha güçlü görüyorum. Galatasaray Batrakov diye bir oyuncu aldı. Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Sara daha önde. Leao'yu da deneyebilir santrforda.”
Yalçın Galatasaray'la ilgili ayrıca, “Galatasaray'ın şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Galatasaray daha fazla puan alır bence. Galatasaray burada Lille'i, Stuttgart'ı, Aston Villa'yı, AEK'yı ve Feyenoord'u yenebilir. Bu sene Galatasaray iyi başlamadı ama Şampiyonlar Ligi maçları lig maçlarına benzemez.”
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