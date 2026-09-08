Dikkat çeken 'Devler Ligi' tahminleri: Youtuber Sergen Yalçın'ın yeni yorumu şaşkınlık verici...

Galatasaray için yaptığı değerlendirmede Sergen Yalçın, “Sporting daha çok yetiştiren ve satan bir takım. Genç bir takım. Osimhen'in olmayışı Galatasaray'ı mutlaka zorlayacaktır. Galatasaray'ın da Sporting maçında işi kolay değil. Ama Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye göre daha güçlü görüyorum. Galatasaray Batrakov diye bir oyuncu aldı. Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Sara daha önde. Leao'yu da deneyebilir santrforda.”