2023-09-16 16:32:07 Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor
Bitkiler ve doğal ürünler kilo kontrolünde çok önemli yere sahipken vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Güvenli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, ne olduğu belli olmayan ürünlerin içeriğinde zararlı ve yasaklı maddelerin olabileceğini söyleyen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök, "Ünlüler tarafından reklamlarda çok güvenilir ve etkili olduğu söylenmiş bazı ürünler sonradan çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Bazı insanlar bu ürünler yüzünden karaciğer yetmezliği sorunu ile karşılaşabiliyor. Ürünlerin seçimi ve kullanımı için sağlık profesyonellerine güvenmek lazım, ünlülere veya diğer insanlara değil" dedi.