Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor

Her ürünün her hastaya uymayabileceğini söyleyen Gök, "Vatandaşlara güvenli olarak kullanılabilecekleri yeşil çay ekstresi içeren kapsülleri ve ürünleri tavsiye edebiliriz. Diyet lifleri, omega 3 takviyeleri oldukça önemli. Mucize ürün diye bir şey yok. Bu ürünler diyet ve egzersize destek olarak kullanılmaktadır. Bireye yönelik tedavi planlanmaktadır. Doktorların önerisi ve eczacıların danışığıyla ürünler tercih edilmelidir. Reklamlarda çeşitli ürünlerin çok mucizevi etkileri olacağı, ‘Bir haftada 10 kilo, bir ayda 20 kilo verdirir’ gibi karşımıza çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bunu iddia eden ürünler genellikle içeriğinde bazı yasaklı maddeleri içermektedir. Ciddi kalp damar hastalık ve ölüme kadar varabilen yan etkilere sebep olabilir. Asla internetten ve ne olduğu bilinmeyen, uzman olmayan kişiler tarafından verilen ürünler kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.