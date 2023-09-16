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Sağlık
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Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor

2023-09-16 16:32:07
Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor

Bitkiler ve doğal ürünler kilo kontrolünde çok önemli yere sahipken vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Güvenli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, ne olduğu belli olmayan ürünlerin içeriğinde zararlı ve yasaklı maddelerin olabileceğini söyleyen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök, "Ünlüler tarafından reklamlarda çok güvenilir ve etkili olduğu söylenmiş bazı ürünler sonradan çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Bazı insanlar bu ürünler yüzünden karaciğer yetmezliği sorunu ile karşılaşabiliyor. Ürünlerin seçimi ve kullanımı için sağlık profesyonellerine güvenmek lazım, ünlülere veya diğer insanlara değil" dedi.

#1
Foto - Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor

Kocaeli'de 12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi düzenlendi. Kongreye katılan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök, kilo kontrolünde kullanılan bitkisel ürünler hakkında önemli bilgiler verdi. Bitkilerin kilo kontrolünde çok tercih edildiğinden bahseden Gök, ünlüler tarafından reklamlarda çok güvenilir ve etkili olduğu söylenen bazı ürünlerin sonradan insanların çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini anlattı.

#2
Foto - Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor

Bitkilerin kilo kontrolünde çokça tercih edildiğinden bahseden Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök, "Bitkiler ve doğal ürünler kilo kontrolünde çok tercih edilmektedir. Bitkilerin kilo kontrolünde etkili ve güvenli olduğu biliniyor fakat tercih edilen ürünün bilhassa eczanelerden kaynağı, menşei, içeriği belli, analizleri yapılmış ürünler tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Ne olduğu belli olmayan, çeşitli satış kanallarından ürünlerin satın alınmaması gerekmektedir. Ne olduğu belli olmayan ürünlerin içeriğinde zararlı ve yasaklı bazı maddeler taşıyabilir. Dolayısıyla ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme varabilen ciddi komplikasyonlara sebep olabilir" diye konuştu.

#3
Foto - Dikkat bedeli çok ağır olabilir! Sözde ünlüler büyük tehlike saçıyor

Her ürünün her hastaya uymayabileceğini söyleyen Gök, "Vatandaşlara güvenli olarak kullanılabilecekleri yeşil çay ekstresi içeren kapsülleri ve ürünleri tavsiye edebiliriz. Diyet lifleri, omega 3 takviyeleri oldukça önemli. Mucize ürün diye bir şey yok. Bu ürünler diyet ve egzersize destek olarak kullanılmaktadır. Bireye yönelik tedavi planlanmaktadır. Doktorların önerisi ve eczacıların danışığıyla ürünler tercih edilmelidir. Reklamlarda çeşitli ürünlerin çok mucizevi etkileri olacağı, ‘Bir haftada 10 kilo, bir ayda 20 kilo verdirir’ gibi karşımıza çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bunu iddia eden ürünler genellikle içeriğinde bazı yasaklı maddeleri içermektedir. Ciddi kalp damar hastalık ve ölüme kadar varabilen yan etkilere sebep olabilir. Asla internetten ve ne olduğu bilinmeyen, uzman olmayan kişiler tarafından verilen ürünler kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

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