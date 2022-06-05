Diğerlerine örnek olacak! Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden Tealbe Aşireti uyuşturucuya savaş açtı

Vatana hayırlı gençler yetiştirmek istiyoruz Amaçlarının son dönemlerde gençleri esir alan uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmek olduğunu söyleyen Musa Kılıç, “Şehir hayatında gençlerimizin kaybolmasını engellemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyaya bağlı olarak gençlerin çoğu sosyal medya kurbanı oluyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı, işsizlik gibi sıkıntılar, biz bunlar çözmek için gençlerimizi toparlıyoruz. Ayda bir, 20 günde bir yapılan toplantılarla biz bu gençleri yan yana tutmaya çalışıyoruz. Eğer biz bu gençleri kontrol altına alırsak, aşiretimizin kültür değerlerini onlara empoze edebilirsek biz bu gençlerin kötü yola sürüklenmesini engelleyebiliriz. Baktığımız zaman 15-20 genç var. Biz bunları kontrol altında tutmak, uyuşturucudan uzaklaştırmak, işsizlik sorununu çözmek için sürekli toplantılar yapıyoruz. İnşallah bu toplantıların sonunda hem maneviyatlarını güçlendireceğiz, hem de vatana, millete hayırlı insanlar yetiştireceğiz, kötülüklerden uzaklaşmalarını sağlayacağız” dedi.