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Dünya
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Dibeybe, Türkiye'den sonra o ülkeye gitti

2021-04-15 17:30:01
Dibeybe, Türkiye'den sonra o ülkeye gitti

Türkiye'ye ziyarette bulunan kardeş ülke Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe bu kez Rusya'ya gitti.

#1
Foto - Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Moskova’yı ziyaret eden Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin, istihbarat kurumları arasındaki işbirliğini ve Libya topraklarındaki terör gruplarına karşı mücadeleyi görüştükleri belirtildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Moskova’yı ziyaret eden Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin, istihbarat kurumları arasındaki işbirliğini ve Libya topraklarındaki terör gruplarına karşı mücadeleyi görüştükleri belirtildi.

#2
Foto - Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Bu tür işbirliği kapsamında, temel odağın, terörist gruplara karşı mücadele ve bu grupların Libya topraklarına kök salmasının önlenmesi üzerinde olması gerektiği vurgulandı” ifadesine yer verildi.

Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Bu tür işbirliği kapsamında, temel odağın, terörist gruplara karşı mücadele ve bu grupların Libya topraklarına kök salmasının önlenmesi üzerinde olması gerektiği vurgulandı” ifadesine yer verildi.

#3
Foto - Açıklamanın metninde, “İstihbarat ve kolluk kuvvetleri arasında bir diyalog geliştirmenin önemi vurgulanarak Rusya ve Libya arasında güvenlik alanındaki işbirliği konuları ele alındı” dendi.

Açıklamanın metninde, “İstihbarat ve kolluk kuvvetleri arasında bir diyalog geliştirmenin önemi vurgulanarak Rusya ve Libya arasında güvenlik alanındaki işbirliği konuları ele alındı” dendi.

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