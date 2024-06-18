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Ekonomi
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Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

2024-06-18 14:05:29
Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

Amasya'da 2 milyon TL'yi aşkın hibe alan vatandaş dikkat çekti. Destek sayesinde kurduğu tesiste ayda 10 tonluk üretim gerçekleştiriyor.

#1
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

2 milyon TL'yi aşkın hibe alan Amasya'daki vatandaş yaptığı üretimle dikkat çekti.

#2
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

AYDA 10 TON ÜRETİYOR Amasya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak kültür mantarı üretim tesisi kuran İbrahim Küçük, ayda yaklaşık 10 ton üretim yapıyor.

#3
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

Medikal sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk sahibi İbrahim Küçük, başka bir iş arayışındayken internetten yaptığı araştırmanın ardından mantar üreticisi olmaya karar verdi.

#4
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

Çeşitli illerde bu işi yapanları ziyaret eden Küçük, mantar yetiştiriciliği için 2022 yılında proje hazırlayıp Avrupa Birliğince finanse edilen ve TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı'na başvurdu.

#5
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

2 MİLYON TL'Yİ AŞKIN HİBE ALDI! Müracaatı kabul edilen Küçük, verilen 2 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle il merkezine bağlı Yıldız köyünde 4 milyon 500 bin liraya 6 odalı, ranza sistemli mantar tesisi kurdu.

#6
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

Tesiste ailesiyle çalışan, 6 kadına da iş imkanı sağlayan Küçük, ayda yaklaşık 10 ton kültür mantarı yetiştirip satıyor. Küçük, AA muhabirine, yaptığı araştırma sonucunda kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu gördüğünü söyledi.

#7
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

Bu konuda eğitim ve sertifika da aldığını dile getiren Küçük, "Günde 300 ila 500 kilogram arasında üretim yapıyoruz. Mantarı ne kadar kaliteli üretebilirsek o kadar pazarda sıkıntı çekmiyoruz. Genelde hale veriyoruz. Samsun'da, Ordu'da, Trabzon tarafından toptancı arkadaşlarımız var, onlara sevk ediyoruz." dedi.

#8
Foto - Devletten 2 milyon lira hibe aldı! Şimdi paraya para demiyor

Bir şeyi üretmek, başarmak, hiç bilmediği bir işi başarmanın insanı mutlu ettiğine dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti: "Bir de para kazandığın zaman bu, daha da katlanıyor. Girişim yapmak, yılmamak lazım. Karar verdiğim zaman çok zorluklarla mücadele ettim. Etrafımdaki herkesin, 'Bu işi yapma, bu iş zahmetli, bu işin riski çok' demesine rağmen ben yılmadım. Çok şükür, meyvesini de topluyorum şu an. Hayal ettik, planlar yaptık, devletimizin de hibe desteğinden yararlanarak hayalimizi gerçekleştirdik. İşletmeyi büyütme hedeflerimiz de var. Devletimizin de desteğiyle hayallerimizi ileriye taşımaya çalışacağız."

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