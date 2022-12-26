  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
9
Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

2022-12-26 12:17:36
Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşayan Recep Tokta, atık talaş ve kereste tozunu, devlet desteğiyle kurduğu tesiste katı yakıt pelete dönüştürüyor.

#1
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

Atık talaş ve kereste tozundan alternatif yakıt üretmek amacıyla proje hazırlayan Tokta, 2020'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünden destek alarak Sanayi Sitesi'nde pelet tesisi kurdu.

#2
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

Kent genelindeki kereste işi yapan işletmelerden topladığı atıkları tesisinde çeşitli aşamalardan geçiren Tokta, günde 5 ton pelet üretiyor. Ürettiği katı yakıtı pazarlamada sıkıntı yaşamayan Tokta, peleti il merkezi ve çevre illere satıyor.

#3
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

Recep Tokta, AA muhabirine, ilçedeki kalorifer kazanlarında daha çok kömür ve fıstık kabuğu yakıldığını ve buna alternatif olarak başka bir yakıt bulmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

#4
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

"TATMİN EDİCİ BİR TALEP VAR" Bunun üzerine pelet üretmeye karar verdiklerini ifade eden Tokta, şöyle konuştu:

#5
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

"Çevremdekilerden ilk başlarda 'Ağrı ormanlık bölge değil, olmaz' diyerek olumsuz karşılayanlar oldu. Bölgeyi araştırdığımızda yerel esnaftan destek aldık. Olumlu sonuçlar aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 3 yıldır üretim yaparak hizmet vermekteyiz. Bölge olarak talep fazla. Kars'taki mandıralar, Ağrı'daki tekstil firmaları ve yerel halkın bu alternatif yakıta yönelmesi bizi memnun ediyor. Tatmin edici bir talep var."

#6
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

Tokta, günlük tam kapasite çalışmaları halinde 5 tona yakın pelet ürettiklerini anlattı. Peletin doğaya zararlı bir yakacak olmadığını savunan Tokta, "Bazı ürünler üretirsiniz, alıcısını bulmakta zorlanırsınız. Kimi ürün de vardır alıcısı sizi bulmak ister. Bu üründe de alıcısı sizi buluyor. Müşteri sıkıntısı hiç yaşamadık ve yaşamıyoruz da. Alternatif yakıt ve geri dönüşüm olduğu için atık bir malzemeyi enerjiye çeviriyoruz. Kömür, fındık ve fıstık kabuğuyla kıyasladığımızda en ekonomik yakıt pelettir." diye konuştu. Bölgede kereste işi yapan esnaftan atık durumdaki odun ve talaşı aldıklarını söyleyen Tokta, şunları kaydetti:

#7
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

"Kereste işlendikten sonra çıkan toz malzemesi herhangi bir şeyde kullanılmıyordu, çöp durumundaydı. Biz de bu tozu pelet yakıt durumuna getiriyoruz. Bu da bu işi yapan insanlara ekstra katkı sağlıyor. Hem de bize bir kazanç sağlıyor. Çöpe gidecek bir malzemeyi enerjiye çeviriyoruz. Doğaya çok faydalı. Yüzde yüz ormansal ürün olduğu için çevremize, havamıza ve soluduğumuz oksijene hiçbir zararı yok. Bu yıl Bulgaristan ve Almanya'dan pelet yakıta talep vardı. Nasip olursa önümüzdeki yıl ihracat kısmını daha çok artırmayı hedefliyoruz."

#8
Foto - Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

İş yerinde incelemelerde bulunan KOSGEB İl Müdürü Abdulmelik Taşkın da müdürlük olarak kamu imkanlarını vatandaşların hizmetine sunduklarını anlattı.

İnşaat devi iflas etti! Marmara Park'ı yapmışlardı...
Ekonomi

İnşaat devi iflas etti! Marmara Park'ı yapmışlardı...

Yurtiçi ve yurtdışında projeleri olan Kayı İnşaat, konkordato ilanının ardından 1,9 milyar borçla iflas etti.
Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı
Medya

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı

Dünyanın enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde Türkiye'nin, TANAP ve TürkAkım gibi dev projelerle tedarik sorunlarını ortad..
Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler
Ekonomi

Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uçuşlarını durduran Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye seferlerine yeniden başlama kararı aldı...
Mansur Yavaş’a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Medya

Mansur Yavaş’a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 2 bin 502 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yap..
HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
Siyaset

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, üçüncü bir ittifak arayışlarının olmadığını belirterek teklif gelmesi durumunda ittifak içerisin..
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin faturalara yansımasının bira..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23