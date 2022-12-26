Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

Tokta, günlük tam kapasite çalışmaları halinde 5 tona yakın pelet ürettiklerini anlattı. Peletin doğaya zararlı bir yakacak olmadığını savunan Tokta, "Bazı ürünler üretirsiniz, alıcısını bulmakta zorlanırsınız. Kimi ürün de vardır alıcısı sizi bulmak ister. Bu üründe de alıcısı sizi buluyor. Müşteri sıkıntısı hiç yaşamadık ve yaşamıyoruz da. Alternatif yakıt ve geri dönüşüm olduğu için atık bir malzemeyi enerjiye çeviriyoruz. Kömür, fındık ve fıstık kabuğuyla kıyasladığımızda en ekonomik yakıt pelettir." diye konuştu. Bölgede kereste işi yapan esnaftan atık durumdaki odun ve talaşı aldıklarını söyleyen Tokta, şunları kaydetti: