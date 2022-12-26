Devlet desteğiyle bu işe başladı... Talep yağıyor

"Kereste işlendikten sonra çıkan toz malzemesi herhangi bir şeyde kullanılmıyordu, çöp durumundaydı. Biz de bu tozu pelet yakıt durumuna getiriyoruz. Bu da bu işi yapan insanlara ekstra katkı sağlıyor. Hem de bize bir kazanç sağlıyor. Çöpe gidecek bir malzemeyi enerjiye çeviriyoruz. Doğaya çok faydalı. Yüzde yüz ormansal ürün olduğu için çevremize, havamıza ve soluduğumuz oksijene hiçbir zararı yok. Bu yıl Bulgaristan ve Almanya'dan pelet yakıta talep vardı. Nasip olursa önümüzdeki yıl ihracat kısmını daha çok artırmayı hedefliyoruz."