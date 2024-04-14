2024-04-14 16:20:00 Devlet Bahçeli’den seçim sonrası beklenmedik hamle! O isim, “Sürprizlerine hazırlıklı olmak gerekiyor” diyerek duyurdu
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını ilan eden Meral Akşener'e yaptığı çağrıyı masaya yatırdı. “Devlet Bey'in düşünce sistematiğini anlamak kadar sürprizlerine hazırlıklı olmak gerektiği de aşikar” ifadelerini kullanan Müderrisoğlu, “Dönüm noktaları ve Devlet Bey…” başlıklı yazısında şunları kaydetti: