Devlet Bahçeli’den seçim sonrası beklenmedik hamle! O isim, “Sürprizlerine hazırlıklı olmak gerekiyor” diyerek duyurdu

“Güncel siyaset okuması yapmak ve gelecek öngörüsünde bulunmak isteyenler için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özgün bir konumu söz konusu. Devlet Bey'in düşünce sistematiğini anlamak kadar sürprizlerine hazırlıklı olmak gerektiği de aşikar. Bilhassa son çeyrek asrın siyasi gelişmelerine damga vurduğu açık bir gerçek. Öylesine kritik dönüm noktalarında beyanatlar veriyor ki şaşırmamak elde değil. Mesela normal şartlarda İYİ Parti'deki iç karışıklığı dışarıdan izleyip bu partide çözülme yaşanmasını beklemesi hiç de yadırganmaz. Hele ki daha önce MHP'den ayrılan kadrolara belli şartlarda kapıyı açık bırakmışken. Ama Devlet Bey öyle yapmadı. İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını ilan eden Meral Akşener'e çağrıda bulundu. "Ayrılma kararından vazgeçerek partisinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim" dedi.