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#1
Foto - Devasa bir yönetim ile gelecek: Hakan Safi gaza bastı: 2027 için kolları erken sıvadı

Aziz Yıldırım’a karşı seçimi kaybettikten sonra köşesine çekileceği iddia edilen Hakan Safi, kurmaylarıyla teşekkür yemeğinde buluşarak 2027 için düğmeye bastı.

#2
Foto - Devasa bir yönetim ile gelecek: Hakan Safi gaza bastı: 2027 için kolları erken sıvadı

Fenerbahçe’de kongre sürecinin yankıları sürerken, kulisleri hareketlendiren çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım’a karşı girdiği seçimi kaybettikten sonra köşesine çekileceğini iddia eden çevreleri şaşırtan Hakan Safi, tam aksine çok daha güçlü bir geri dönüş için şimdiden kolları sıvadı.

#3
Foto - Devasa bir yönetim ile gelecek: Hakan Safi gaza bastı: 2027 için kolları erken sıvadı

Hakan Safi, seçim sürecinde birlikte yol yürüdüğü yönetim kurulu listesindeki kurmaylarıyla özel bir teşekkür yemeğinde bir araya gelerek gövde gösterisi yaptı.

#4
Foto - Devasa bir yönetim ile gelecek: Hakan Safi gaza bastı: 2027 için kolları erken sıvadı

2027'de adaylık için düğmeye bastı

#5
Foto - Devasa bir yönetim ile gelecek: Hakan Safi gaza bastı: 2027 için kolları erken sıvadı

Fotospor'a göre; Yeni dönem için strateji değiştiren Hakan Safi’nin, 2027 seçimlerine çok daha güçlü bir yönetim listesi, dev bir profesyonel propaganda ekibi ve agresif bir iletişim stratejisiyle gireceği; Fenerbahçe başkanlığı iddiasından asla vazgeçmeyeceği camia kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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