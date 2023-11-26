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Medya
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Dev yapımdan flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak: Müthiş dizide bakalım neler olacak?

2023-11-26 16:09:51
Dev yapımdan flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak: Müthiş dizide bakalım neler olacak?

Yayınlandığı ilk iki bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan, Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutanın hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 3’üncü bölümüyle 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

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Foto - Dev yapımdan flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak: Müthiş dizide bakalım neler olacak?

TRT 1’in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00’de 3’üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 3. bölümünde neler olacak: Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad’ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin’i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin’in hem de Süreyya’nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel’in Selahaddin’in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir.

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Foto - Dev yapımdan flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak: Müthiş dizide bakalım neler olacak?

Selahaddin’in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar. Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike’nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır? Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile sezonun en iddialı işi olan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”nin başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer paylaşıyor. Dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

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