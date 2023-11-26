Dev yapımdan flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak: Müthiş dizide bakalım neler olacak?

Selahaddin’in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar. Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike’nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır? Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile sezonun en iddialı işi olan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”nin başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer paylaşıyor. Dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.