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Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

2020-08-12 13:09:04
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İstanbul Boğazı'ndan Panama bandralı dev petrol platformu geçti.

#1
Foto - Bugün İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bandralı bir petrol platformu geçiş yaptı.

Bugün İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bandralı bir petrol platformu geçiş yaptı.

#2
Foto - Marmara Denizi'nden Boğaza giriş yapan dev platform Karadeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Boğaza giriş yapan dev platform Karadeniz'e doğru yol aldı.

#3
Foto - Dev platforma güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşlik etti.

Dev platforma güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşlik etti.

#4
Foto - Geçiş süreci kameralara böyle yansıdı.

Geçiş süreci kameralara böyle yansıdı.

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