2020-08-12 13:09:04 Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
İstanbul Boğazı'ndan Panama bandralı dev petrol platformu geçti.
İstanbul Boğazı'ndan Panama bandralı dev petrol platformu geçti.
Bugün İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bandralı bir petrol platformu geçiş yaptı.
Marmara Denizi'nden Boğaza giriş yapan dev platform Karadeniz'e doğru yol aldı.
Dev platforma güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşlik etti.
Geçiş süreci kameralara böyle yansıdı.
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