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Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti

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Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bulgaristan gerçekleştirdiği kritik temaslarda, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yollarının geleceği masaya yatırıldı. Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve modern Hicaz Demir Yolu projelerinin nihai durağının Avrupa olduğunu belirten Uraloğlu, bu büyük ağın hayata geçmesinde Bulgaristan'ın en hayati partner olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ayrıca Türk müteahhitlerin imza atacağı 100 kilometrelik dev otoyol projesiyle Romanya bağlantısının hızlandırılması kararlaştırıldı.

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Foto - Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti

Uraloğlu, Bulgaristan'a gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaret kapsamında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile baş başa görüşmesinin ardından Başbakan Rumen Radev tarafından kabul edildi. Başbakan Radev ile görüşmesinin ardından Sofya temaslarını değerlendiren Uraloğlu, görüşmelerde, iki ülke arasındaki ulaştırma ve altyapı alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığını söyledi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın eşlik ettiği görüşmeler hakkında bilgi veren Uraloğlu, Sofya'da temaslarda bulunduklarını dile getirdi.

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Foto - Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti

Uraloğlu, öncelikle mevkidaşı Peev ile uzun soluklu istişarede bulunduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Sonra da Başbakan Rumen Radev'i ziyaret ettik. Son zamanlarda özellikle gündeme gelen bağlantısallık noktasında, bütün ülkelerin artık çok üst düzey bir ilgisi var. Türkiye olarak, Uzak Doğu'dan gelen Orta Koridor, Irak'tan gelen Kalkınma Yolu Koridoru, Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün'den, Suriye'den Türkiye'ye gelen modern Hicaz Demir Yolu'nun elbette nihai noktasının Türkiye olmadığı, bunun mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu noktada en önemli partnerimizin Bulgaristan olduğu noktasında hemfikiriz."

#3
Foto - Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve söz konusu koridorların daha etkin hale getirilmesi konularının da ele alındığına işaret eden Uraloğlu, Bulgaristan'dan kuzeye doğru uzanarak Romanya'ya bağlanacak otoyol projesinin de gündeme geldiğini söyledi. Uraloğlu, şunları kaydetti: "Özellikle Bulgaristan'dan kuzeye doğru çıkacak otoyol konusunda Türk müteahhitlerle nasıl bir işbirliği yapılabilir, bunu değerlendirdik. 100 kilometrenin üzerinde bir otoyoldan, sonrasında Romanya'ya bağlanacak bir otoyoldan bahsediyoruz. Bununla ilgili daha önce teknik heyetlerimiz bazı çalışmalar yapmıştı. Biz de bugün biraz bunların üzerinden geçtik. Bunları önümüzdeki dönem içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

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Foto - Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti

Bakan Uraloğlu, demir yolu alanında da sınır geçişlerinde kara ve demir yolu kapasitelerinin artırılmasının, altyapı ve demir yolu araçları konusunda işbirliği imkanlarının detaylı şekilde ele alındığını belirtti. Başbakan Radev'in NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Uraloğlu, enerji iletimi ve enerji depolanması alanlarında da işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğinin görüşüldüğünü aktardı. Uraloğlu, bu işbirliklerinin yalnızca Bulgaristan açısından değil, Doğu Avrupa'daki ülkeler açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'nin her türlü işbirliğine açık olduğunun altını çizdi. Enerji alanındaki konuların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı nezdinde de yakından takip edildiğini söyleyen Uraloğlu, ulaştırma alanında da gerekli çalışmaların koordine edildiğini kaydetti.

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