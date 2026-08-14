Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bulgaristan gerçekleştirdiği kritik temaslarda, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yollarının geleceği masaya yatırıldı. Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve modern Hicaz Demir Yolu projelerinin nihai durağının Avrupa olduğunu belirten Uraloğlu, bu büyük ağın hayata geçmesinde Bulgaristan'ın en hayati partner olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ayrıca Türk müteahhitlerin imza atacağı 100 kilometrelik dev otoyol projesiyle Romanya bağlantısının hızlandırılması kararlaştırıldı.