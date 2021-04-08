Dev gemi Türkiye'de parçalanmaya başladı

Daha önce su altında farklı projelerde çalışan Sanayi Dalgıçı ve youtuber Birkan Erdem, “Sualtında başka bir projede bu işlemi yaptım. Su altında elektrik ve ateşle bunu yapıyorsunuz. Hortum oksijen ve magnezyum çubuklar ile oluşan sistem kuruluyor. Hortumdan içeriye oksijen veriliyor, bu sayede yanma işlemi sağlanıyor. Yanma işleminde sıcaklık bin derecelere kadar çıkabiliyor. İki demir birbirine sürtülerek kesilme işlemi gerçekleştiriliyor. Su altında sürekli bir elektrik çarpılma durumu oluyor. Bazı zamanlar küçük bazı zamanlar yüksek elektrik çarpılmaları olabiliyor. Bu yüzden meslek hastalıkları olabiliyor. Bu işi çok yaparsanız bir süre sonra dişleriniz dökülebiliyor. Sanayi dalgıçlığı gerçekten herksin yapamayacağı bir meslek” ifadelerini kullandı.