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Türkiye
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Dev gemi Bodrum'da

2024-05-19 15:54:37
Dev gemi Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 6" isimli kruvaziyer ile 2 bin 571 yolcu geldi.

#1
Foto - Dev gemi Bodrum'da

Malta Bayraklı 281 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Kandiye Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 571 yolcu ile 910 personel bulunuyor.

#2
Foto - Dev gemi Bodrum'da

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

#3
Foto - Dev gemi Bodrum'da

Yolculardan bazıları da bisikletle şehir turuna çıktı.

#4
Foto - Dev gemi Bodrum'da

Gemi akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

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