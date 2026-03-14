  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lansman fiyatıyla dikkat çekiyor! 6 ay faizsiz kredi! OMODA 5 Ultima Türkiye’ye geldi Modern tarıma meydan okuyan yöntem: Zeytinliğini atlarla sürüyor Gözün ‘sessiz hırsızı’ Glokom: Fark ettiğinizde çok geç olabilir Mucizevi besinin hasadı Samsun’da başladı! Kemikleri beton gibi güçlendirip kolesterolü tepetaklak düşürüyor Dev anlaşma için imzalar sessiz sedasız atıldı! Hava Kuvvetleri, 16 yeni F-35 ile çelikten bir kaleye dönüşecek Sahur halayı ile Ramazan bir başka güzel Bursa’da eski çalışan dehşeti: Aynı pizza zincirinin iki şubesini ateşe verdi
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev anlaşma için imzalar sessiz sedasız atıldı! Hava Kuvvetleri, 16 yeni F-35 ile çelikten bir kaleye dönüşecek

Danimarka, Kuzey Avrupa’daki hava hakimiyetini perçinlemek adına Lockheed Martin ile 700 milyon dolarlık ek bir sözleşme imzalayarak 16 adet F-35A savaş uçağı daha satın alıyor. Toplam filosunu 43 uçağa çıkarmayı hedefleyen Kopenhag yönetimi, bu modernizasyonla eski nesil uçaklarını emekli ederek NATO’nun en modern hava güçlerinden biri olma yolunda dev bir adım attı. 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen teslimatlarla birlikte, Danimarka’nın hava savunma kapasitesi beşinci nesil teknolojinin zirvesine taşınacak.

#1
Söz konusu anlaşma, Danimarka’nın beşinci nesil savaş uçağı filosunu genişletme planı kapsamında atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Danimarka Savunma Bakanlığı daha önce 16 adet ek F-35A savaş uçağı satın alma kararı alındığını duyurmuştu. Bu alımın tamamlanmasıyla birlikte ülkenin toplam F-35 filosunun 43 uçağa ulaşması hedefleniyor.

#2
Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre 700 milyon dolarlık sözleşme, F-35 programının 20. ve 21. üretim partileri için gerekli bileşenlerin üretim sürecinin başlatılmasını kapsıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından finansmanın tamamının devreye alındığı bildirildi.

#3
Finansmanın 306 milyon dolarlık kısmının Danimarka tarafından karşılandığı, kalan bölümün ise F-35 programına Yabancı Askerî Satış (Foreign Military Sales-FMS) yöntemiyle katılan başka bir ülke tarafından sağlandığı belirtildi.

#4
Üretim faaliyetlerinin birkaç yıl boyunca sürmesi ve sözleşme kapsamındaki çalışmaların 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

#5
Danimarka, hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla daha önce 27 adet F-35A Lightning II savaş uçağı siparişi vermişti. Bu kapsamda şu ana kadar en az 17 uçağın teslim edildiği bildirildi.

#6
Teslim edilen uçaklardan 6’sının pilot eğitimi amacıyla ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’nde konuşlandırıldığı ifade edildi. İlk sipariş kapsamında kalan uçakların ise yıl sonuna kadar Danimarka’ya teslim edilmesi planlanıyor.

#7
Danimarka’ya ait F-35A savaş uçaklarının 1 Nisan 2025’ten bu yana Skrydstrup Hava Üssü’nden sürekli muharebe hazır görevler yürüttüğü bildirildi. Yeni F-35 filosunun, ülkenin eski savaş uçaklarının yerini alarak Danimarka’nın hava savunma kapasitesinin temel unsurlarından biri olması öngörülüyor.

#8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru
Gündem

Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç A.Ş. üzerinden yürütülen kirli çark, duruşma salonundaki itiraflarla gün yüzüne çıktı; l..
Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
İsrail için en uzun gece! Demir Kubbe çöktü
Dünya

İsrail için en uzun gece! Demir Kubbe çöktü

Misillemelerine devam eden İran, terör devleti İsrail'e füzelerle saldırı düzenledi. Şiddetli patlamalar yaşanırken, Tel Aviv'de birçok bina..
Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi
Gündem

Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi

Özgür Özel görüşmesinin detaylarını anlatan Bülent Arınç'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. ..
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya

Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İr..
Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Dünya

Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havadan bildiri dağıtarak, halka Hizbullah'a karşı ayaklanmaları için çağrıda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23