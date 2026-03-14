Dev anlaşma için imzalar sessiz sedasız atıldı! Hava Kuvvetleri, 16 yeni F-35 ile çelikten bir kaleye dönüşecek

Danimarka, Kuzey Avrupa’daki hava hakimiyetini perçinlemek adına Lockheed Martin ile 700 milyon dolarlık ek bir sözleşme imzalayarak 16 adet F-35A savaş uçağı daha satın alıyor. Toplam filosunu 43 uçağa çıkarmayı hedefleyen Kopenhag yönetimi, bu modernizasyonla eski nesil uçaklarını emekli ederek NATO’nun en modern hava güçlerinden biri olma yolunda dev bir adım attı. 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen teslimatlarla birlikte, Danimarka’nın hava savunma kapasitesi beşinci nesil teknolojinin zirvesine taşınacak.