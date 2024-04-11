Destici efsane başkanı unutmadı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü sahip çıkacaklarına vurgu yapan Destici, "Şehadet süreciyle ilgili de ilk günden itibaren parti olarak avukatlarımızla, hareketimizin tüm mensuplarıyla bunun peşindeyiz. Olay tamamen aydınlatılıp burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olan herkes hukuk önüne çıkarılıp cezasını alana kadar da mücadelemiz devam edecek." dedi.