  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
9
Destici efsane başkanı unutmadı

2024-04-11 15:42:53
Destici efsane başkanı unutmadı

BBP Genel Başkanı Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu.

#1
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

Partililerle birlikte, Ramazan Bayramı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

#2
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Destici, Yazıcıoğlu'nu, onunla birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya'yı, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi andı.

#3
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

Yazıcıoğlu'nun hayallerinin bugün bir kısmının gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Destici, "Başı açığıyla başı kapalısı aynı üniversitede kardeşçe okusun diyordu. O hayal bugün gerçekleşti. Ayasofya açılsın diyordu, zincirler kırılsın diyordu. O hayali gerçekleşti. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni kardeşliği yaşasın diyordu, kardeşliği yaşıyoruz elhamdülillah. Bunu bozmaya çalışanlar var ama buna da fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

#4
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü sahip çıkacaklarına vurgu yapan Destici, "Şehadet süreciyle ilgili de ilk günden itibaren parti olarak avukatlarımızla, hareketimizin tüm mensuplarıyla bunun peşindeyiz. Olay tamamen aydınlatılıp burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olan herkes hukuk önüne çıkarılıp cezasını alana kadar da mücadelemiz devam edecek." dedi.

#5
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti...

#6
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti...

#7
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti...

#8
Foto - Destici efsane başkanı unutmadı

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek, Saadet ve DEVA'yı örnek gösterip Erbakan'ı uyardı! 'İbret olarak yeter'
Siyaset

Gelecek, Saadet ve DEVA'yı örnek gösterip Erbakan'ı uyardı! 'İbret olarak yeter'

Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, Yeniden Refah Partisi'ni; Gelecek, Saadet ve Deva Partisi'nin içine düştüğü durumu örnek göstererek ..
Bir Davutoğlu riyakarlığı! Yıl: 2014 Konu: Gazze
Siyaset

Bir Davutoğlu riyakarlığı! Yıl: 2014 Konu: Gazze

Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken CHP'li milletvekillerinin Kürecik Radar Üssü ile ilgili kendisine yönelttikleri ve cevaplamadığı soru ..
MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'
Siyaset

MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'e çok sert tepki gösterdi.
Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu
Dünya

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama! Rus hükümeti bir kez daha vatandaşlarını uyardı. Bakanlık açıklamasında, Rus vatandaş..
İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!
Gündem

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

İstanbul Arnavutköy Pirinççi köyünde Murat Vermez yönetimindeki motosikleti arkadan taciz ederek sağından geçmeye çalışan Berkant Keskin, ça..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı! 'Bunu yapan ikinci ülke olduk'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı! 'Bunu yapan ikinci ülke olduk'

Partisinin bayramlaşma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23