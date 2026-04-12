Derbinin galibi Barcelona! Puan farkını açtı şampiyonluğa koşuyor
İspanya La Liga'nın 31. haftasında oynanan derbide Barcelona sahasında Espanyol'u 4-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.
İspanya La Liga'nın 31. haftasında FC Barcelona ile Espanyol derbi mücadelesinde karşılaştı.
Camp Nou'da oynanan Katalan derbisinde FC Barcelona sahasında Espanyol'u 4-0'lık skorla yenerek hem taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etti hem de en yakın takipçisi Real Madrid ile olan puan farkını daha da açtı.
Katalan ekibinin gollerini 9 ile 25. dakikalarda Ferran Torres, 87'de Lamine Yamal ve 89'da Marcus Rashford attı. Espanyol'un tek sayısı ise 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi.
Ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran FC Barcelona puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Real Madrid ile olan puan farkını 9'a yükseltti. İspanya La Liga'da adeta galibiyeti unutan ve son 14 maçta kazanamayan Espanyol ise 38 puanla 10. basamakta yer aldı.
