Gündem
Aile hekimliğinde yeni dönem: O uygulama tarih oluyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aile hekimliğinde yeni dönem: O uygulama tarih oluyor!

Aile sağlığı merkezlerinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan personelin sözleşmelerinde yeni bir döneme giriliyor.

Yapılması planlanan düzenlemeyle, aile hekimlerinin “işveren vekili” sayılmasına son verilecek

Sözleşme imzalama yetkisi hekimlerden alınarak valilikler ile il sağlık müdürlüklerine devredilecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sağlık çalışanını kapsayan sistemde, mevcut uygulamada hekimlerin çalışanlarla sözleşme imzalaması, personelin doğrudan hekime bağlı hale gelmesine yol açıyordu.

Bu durum ise sahada çeşitli idari sorunlara ve mağduriyetlere neden oluyordu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yasalaşması için AK Parti’ye sunulması beklenen düzenlemeyle hem idari gerilimleri azaltmak hem de hekimlerin üzerindeki yükü hafifletmek amaçlıyor

Öte yandan aile hekimliği hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için hekim ve sağlık çalışanlarının mazeretsiz olarak görev yapmadıkları sürelerin yasal çerçeveye kavuşturulması planlanıyor./ kaynak: yenişafak

