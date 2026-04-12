  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'yi '1 milyar dolar vereceksiniz' diyerek tehdit eden ülkeden bir açıklama daha: Alarm verilecek... Dağda bedava şehirde kilosu bin 500 lira Dünya 21 Nisan’a kilitlendi: Washington için geri sayım ve masadaki 3 riskli senaryo Çam ormanları arasındaki beyaz cennet! Bu manzarayı görmek için 2 bin 77 metreye çıkıyorlar ABD'den Çin'i savaşa çekme operasyonu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı: Sistematik soygun deşifre edildi! İskan karşılığı dolarla haraç toplamışlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev operasyon, CHP'li Üsküdar Belediyesi’ndeki sistematik yolsuzluk ağını yerle bir etti. Aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu dokuz kişinin tutuklandığı soruşturmada, ruhsat ve iskan işlemlerinin ‘rüşvet tarifesine’ bağlandığı deşifre edildi. ‘Özel kalem masrafı’ ve ‘avukat gideri’ adı altında müteahhitlerden on binlerce dolar haraç kesen şebekenin, parayı bizzat belediye binasındaki odalarda elden teslim aldığı itiraflarla tescillendi.

#1
CHP'li belediyede skandalların ardı arkası kesilmiyor. Üsküdar’da inşaat yapmak isteyen firmaları kıskaca alan rüşvet çetesinin faaliyetleri, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin kan donduran ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. Başsavcılık; MASAK verileri, HTS kayıtları ve para hareketleri üzerinden yaptığı incelemede, yolsuzluğun sadece bireysel bir suç değil, belediye koridorlarına yayılmış bir mekanizma olduğunu ortaya koydu. Tutuklanan isimler arasında üst düzey bürokratların bulunması, skandalın boyutunun ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor.

#2
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, Üsküdar Belediyesi'nde iskân ve ruhsat süreçlerinin sistematik bir rüşvet mekanizmasına bağlandığı ortaya çıktı. 20 şüphelinin aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken 1 şüpheli de serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadeleri, rüşvetin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını tek tek belirledi, ardından HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eylem bazlı eşleştirdi

#3
İTİRAFLAR PEŞİ SIRA: Şüpheli müteahhit Yılmaz Kozan ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, para vermek istemediğini ancak Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ettiğini dile getirdi. Kozan, "Bana, bizim belediyenin avukat masrafları ve belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin ihtiyaçları için 10 bin dolar gibi bir meblağa ihtiyaçları olduğunu söylediler, bu ödemeyi yaptıktan sonra karşılığında 1 adet iskân ruhsatı aldım, 250 bin TL Spor A.Ş.'ye yatırdık" dedi.

#4
Şüpheli iş takipçisi Ceyhan Han önceki ifadelerini reddetmesine rağmen hâkimlik sorgusunda CHP'li Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'a rüşvet verdiğini belirterek, "Alperen Uçar'a 1 milyon TL değerinde dövizi ben kendim odasında verdim" dedi. Alperen Uçar'ın bunlara tek başına karar vermediğini söyleyen ve tepede Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun olduğunu söyleyen Han, "Onun onayıyla birlikte seviye işlemlerine başlanır. Daha sonra parça parça para alınır. Para Akkoyunlu'da toplanıyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CHP DEKI LAGIMIN GENEL BASKANI IDAM EDILMESI GEREKIRKEN ARSUZCA UTANMAZCA CETENIN BASJNDAN AYRILMIYOR? NEDEN ACEP? BESIKTAS TURKALI, MANHATTAN, OZKAN YALIM ILE KIRLI ILISKIKER.... TEK BASINA YEDIRMEZLER, YAPTIRMAZLAR .... TUTUKLANMALI BU KIRLI FETÖ ILE A

Emicy

Camileri ahıra çevirenler, imamları asanlar, ezanı yasaklayanlar,kuran kurslarıni kaptanlar???? Bunların çarkı patladı...
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23