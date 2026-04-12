CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı: Sistematik soygun deşifre edildi! İskan karşılığı dolarla haraç toplamışlar

İTİRAFLAR PEŞİ SIRA: Şüpheli müteahhit Yılmaz Kozan ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, para vermek istemediğini ancak Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ettiğini dile getirdi. Kozan, "Bana, bizim belediyenin avukat masrafları ve belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin ihtiyaçları için 10 bin dolar gibi bir meblağa ihtiyaçları olduğunu söylediler, bu ödemeyi yaptıktan sonra karşılığında 1 adet iskân ruhsatı aldım, 250 bin TL Spor A.Ş.'ye yatırdık" dedi.