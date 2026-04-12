CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı: Sistematik soygun deşifre edildi! İskan karşılığı dolarla haraç toplamışlar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev operasyon, CHP'li Üsküdar Belediyesi’ndeki sistematik yolsuzluk ağını yerle bir etti. Aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu dokuz kişinin tutuklandığı soruşturmada, ruhsat ve iskan işlemlerinin ‘rüşvet tarifesine’ bağlandığı deşifre edildi. ‘Özel kalem masrafı’ ve ‘avukat gideri’ adı altında müteahhitlerden on binlerce dolar haraç kesen şebekenin, parayı bizzat belediye binasındaki odalarda elden teslim aldığı itiraflarla tescillendi.