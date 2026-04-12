  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'yi '1 milyar dolar vereceksiniz' diyerek tehdit eden ülkeden bir açıklama daha: Alarm verilecek... Dağda bedava şehirde kilosu bin 500 lira Dünya 21 Nisan’a kilitlendi: Washington için geri sayım ve masadaki 3 riskli senaryo Çam ormanları arasındaki beyaz cennet! Bu manzarayı görmek için 2 bin 77 metreye çıkıyorlar ABD'den Çin'i savaşa çekme operasyonu
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Hakkari’de korkutan manzara! Okul sular altında kaldı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak Esenyurt Mahallesi’ndeki lisenin bahçesini su altında bıraktı.

#1
Hakkari’de etkili olan sağanak, Yüksekova’daki bir okulda korkutan görüntülere yol açtı.

#2
İlçe genelinde gün boyu aralıksız devam eden yağışlar, özellikle altyapı yetersizliğinin bulunduğu bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Esenyurt Mahallesi'nde yer alan Anadolu Lisesi, daha önceki yağışlarda hasar gören ve bir bölümü yıkık olan çevre duvarının bulunduğu noktadan gelen suların baskınına uğradı. Hafta sonu olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı saatlerde gerçekleşen olayda, okul yönetimi ve personeli durumu fark ederek bölgeye intikal etti. Kendi imkanlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalışan personel, yoğun çaba sarf ederek suyun sınıflara girmesini engelledi. Tahliye çalışmaları sayesinde okul binasında büyük çaplı maddi hasarın önüne geçildi.

#3
Bölgedeki su kanalına ilişkin ıslah projelerinin henüz hayata geçirilmediğini belirten mahalle sakinleri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geçmiş yıllarda yapılan keşif çalışmalarına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini, her yağış sonrası benzer tablolarla karşılaştıklarını dile getirdiler.

#4
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, okul bahçesinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için altyapı eksikliklerinin giderilmesini bekleyen mahalle sakinleri ve veliler, yeni haftaya hazırlanan okulda benzer bir durumun tekrar etmemesi için yetkililerin acilen önlem almasını talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23