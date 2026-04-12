Hakkari’de korkutan manzara! Okul sular altında kaldı

İlçe genelinde gün boyu aralıksız devam eden yağışlar, özellikle altyapı yetersizliğinin bulunduğu bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Esenyurt Mahallesi'nde yer alan Anadolu Lisesi, daha önceki yağışlarda hasar gören ve bir bölümü yıkık olan çevre duvarının bulunduğu noktadan gelen suların baskınına uğradı. Hafta sonu olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı saatlerde gerçekleşen olayda, okul yönetimi ve personeli durumu fark ederek bölgeye intikal etti. Kendi imkanlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalışan personel, yoğun çaba sarf ederek suyun sınıflara girmesini engelledi. Tahliye çalışmaları sayesinde okul binasında büyük çaplı maddi hasarın önüne geçildi.