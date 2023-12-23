  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakanlıktan Kızıl Goncalar kararı! İptal edildi

O isimden Beşiktaş için gündeme oturacak açıklama: Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor?

Yunan isimden Erdoğan için gündeme oturacak itiraf: Dürüst olmak gerekirse hiç yaşamadık

Kenan Yıldız o gol sevincinin hikayesini paylaştı: Sen yine Türk bir futbolcunun sevincini yap deriz Kenan!

Aman dikkat paranızdan olmayın! İşte gram altındaki ağırlık oyunu

TB2 SİHA'lar neler yaptırdı neler! İHA’ları termobarik roketle donatmaya başladılar

Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

Carlo Ancelotti’den büyük uyanıklık! Tüm dünya O’nu izlemek için nefesini tuttu

20 maçlık opsiyona az kaldı! Tüm Galatasaray nefesini tuttu: Okan Buruk çılgına döndü!

Kış aylarının olmazsa olmazı! İşte portakalın birbirinden önemli 10 faydası
Spor
8
Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

2023-12-23 17:14:01
Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet forma fiyatlarına da yansıdı! İlan sayısı 4 bini geçti, en pahalı formanın fiyatı dudak uçuklattı

#1
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet oynanacak derbi öncesinde alışveriş sitelerinde kullanıcılar tarafından satışa sunulan formaların fiyatına da yansıdı. Futbolculardan hediye alınan veya maçtan sonra imzalanan formalar için verilen ilan sayısı 4 bin 375'e ulaştı. Formalara yönelik ilanlardan en pahalı olanlar, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu. Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin 240 milyon liradan satışa sunulan forması en pahalı ilan oldu.

#2
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

İnternet üzerinden satılan takım formaları ilgi görüyor. Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımlar arası rekabet forma fiyatlarına da yansımış durumda. İlanların en pahalısı ise Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin 240 milyon liradan satışa sunulan forması oldu.

#3
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internetten satışı, ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan ilanlarda formaların fiyatı, 240 milyon liraya kadar yükseliyor. Alışveriş sitesi kullanıcılarının, taraftarı olduğu takımda o dönem futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaların satışı için verilen ilan sayısı 4 bin 375'e ulaştı. Genellikle koleksiyonerlerin satın aldığı ve o dönem takımdaki tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formalara yönelik ilanlardan en pahalı olanlar, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu.

#4
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

EN PAHALI FORMA SZYMANSKI'NİN

#5
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

İlanlarda Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin forması 240 milyon liraya satışa sunuldu. Hediye gelen formasını sattığını belirten bir kullanıcı ise 2002'de Galatasaray'da forma giyen futbolcuların imzasının yer aldığı formaya 20 milyon lira talep etti. En pahalı ilanlarda 3'üncü sırada yer alan online alışveriş sitesi kullanıcısı, 6 Nisan 2014'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta futbolculara imzalattığı sarı kırmızılı forma için 15 milyon lira istedi.

#6
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

Kullanıcının ilanının açıklama bölümüne yazdığı 'Fiyatı hakkında saçma mesaj atanlar ve teklif verenler, bu futbolcuları bulun ve imza attırın. Daha sonra istediğiniz fiyata siz satın' notu dikkati çekti. Bir kullanıcı Beşiktaş'ın kuruluşunun 100'üncü yılındaki forması için 11 milyon lira, diğeri Fenerbahçe'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Alex'in giydiği forma için 2 milyon 500 bin lira talep etti.

#7
Foto - Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

DHA’ya göre; İlanlar arasında 11 Ocak 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forması ise 5 milyon liraya satışa sunuldu.

Halil Konakcı’dan flaş sözler! ‘Çocuklar okullarda heykellere secde ettiriliyor’
Gündem

Halil Konakcı’dan flaş sözler! ‘Çocuklar okullarda heykellere secde ettiriliyor’

Açıklamaları ile gündem olan imam Halil konakçı, "Okullarda, resmi törenlerde çocukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirildiğini" id..
Yer: Adana! Meydanlarda sallandırın bunları
Gündem

Yer: Adana! Meydanlarda sallandırın bunları

Adana’da narkotik merkezler bir kargo dağıtım merkezinde kolilerin içerisine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Savaşta sona doğru... İsrail çekiliyor
Gündem

Savaşta sona doğru... İsrail çekiliyor

İsrail basınında, İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan olay! 28 yıl sonra...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan olay! 28 yıl sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 yaşındayken elini öpen çocuğu, 28 yıl sonra elinde o anları anlatan fotoğrafla ilçe başkanı olarak kar..
ABD
Dünya

ABD "tarihi kararı" duyurdu! Dünyanın konuştuğu "Patriot" alışverişi

Japonya, ABD'ye Patriot hava savunma füzeleri göndermeye hazırlanacağını duyurdu. ABD söz konusu hamleyi "tarihi bir karar" olarak niteledi...
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve fırtına geliyor
Gündem

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahminlerine göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava bazı illerimizde yerini karlı ve fırtınalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23