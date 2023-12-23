Derbi öncesi büyük skandal! 24 saatten az kaldı: Bu olayın sonu gelmeyecek mi?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internetten satışı, ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan ilanlarda formaların fiyatı, 240 milyon liraya kadar yükseliyor. Alışveriş sitesi kullanıcılarının, taraftarı olduğu takımda o dönem futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaların satışı için verilen ilan sayısı 4 bin 375'e ulaştı. Genellikle koleksiyonerlerin satın aldığı ve o dönem takımdaki tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formalara yönelik ilanlardan en pahalı olanlar, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu.