SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...

Beşiktaş'ta cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi.

#1
Foto - Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Galatasaray derbisi öncesi takımı motive etmek için oyunculara özel prim açıklayacağı öğrenildi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbinin biletleri ise büyük ölçüde tükendi.

#2
Foto - Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi yönetimden takımı motive edecek bir adım geldi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın, kritik mücadele öncesi futbolculara özel prim açıklayacağı öğrenildi.

#3
Foto - Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...

Yenilmezlik serisiyle derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın tesislere giderek oyuncular ve teknik heyetle bir araya geleceği belirtildi. Adalı'nın burada takıma destek mesajı vereceği ve Galatasaray karşısında alınacak galibiyet için özel prim açıklayacağı ifade edildi. Kulüp yönetiminin, sezon başında belirlenen prim sisteminin üzerinde bir ödeme yapmayı planladığı aktarıldı.

#4
Foto - Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...

Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiye taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Perşembe günü satışa çıkan biletler kısa sürede büyük ölçüde tükendi.2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin neredeyse tamamının satıldığı ve tribünlerde boş koltuk kalmaması beklendiği öğrenildi.

#5
Foto - Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki...

Beşiktaşlı taraftarlar derbi için özel hazırlıklar yapıyor. Siyah-beyazlı tribünlerde dev pankartlar ve bayraklarla koreografi gösterisi planlanırken, 41 bin 903 kapasiteli Tüpraş Stadyumu'nda derbi atmosferinin üst seviyeye çıkması bekleniyor.

