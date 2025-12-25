Yeni hedef 120 milyon kapasite: İstanbul Havalimanı gümbür gümbür geliyor

2025 YILINDA AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE YER ALDIK: 2025 yılı zaman zaman bölgesel siyasi istikrarsızların yol açtığı etkiler yaşandığını ama bunun kendilerini etkilemediğini ifade eden Bilgen, “Genel olarak İstanbul ve Türkiye’nin havacılıkta hedeflediği noktalara yürüdüğü bir yıl olarak geçti. İstanbul Havalimanı özelinde başarılı bir yıl geçirdik. Yıla başlarken koyduğumuz hedefleri başarmış olarak yılı kapatıyoruz. Örneğin geçen yılın başında yolcu hedefi olarak 84 milyon yolcu olarak belirlemiştik. Yeni havayollarını İstanbul’a getirmeyi planladığımızı söylemiştik. 240 KW’lık güneş santralimizi devreye alarak dünyada kendi elektriğini tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten ilk büyük havalimanı olmayı hedefledik. Yine üçlü paralele operasyona geçiş Avrupa’da ilk olacak bir uygulamaydı buda bizim önemli kilometre taşlarından biriydi. Bütün bu hedeflerimizi gerçekleştirmenin rahatlığı var. Önümüzdeki yılda da büyük hedeflerin peşinden koşacağımız iddialı bir yıla girerek 2025 yılını bitiriyoruz. Aynı zamanda 2025 yılı İstanbul Havalimanı için dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olma konumunu elde ettiği bir yıl oldu. ACI Uluslararası Havalimanları konseyinin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de Dünyada bağlantı gücü en yüksek olma konumuna erişti. Bağlantı gücünün yüksek olmasıyla ülkedeki ekonomik büyüme arasında bir ilişki var. Bu anlamda da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.