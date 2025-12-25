DHA Giriş Tarihi: Yeni hedef 120 milyon kapasite: İstanbul Havalimanı gümbür gümbür geliyor
İGA CEO’su Selahattin Bilgen, 4’üncü ana pistin 2026 Ağustos’ta tamamlanacağını vurgulayarak, “2026 yılında 90 milyon yolcu hedefinin ardından terminal kapasitesinin 120 milyona çıkarmak için çalışmalara da başlayacağız” dedi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen havalimanın 2025 yılı rakamları hem de 2026 yılı hedeflerini açıkladı. Havalimanında görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilgen, 2025 yılında İstanbul Havalimanı 84 milyon yolcu hedefine ulaştıklarını ifade etti. Bilgen daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.