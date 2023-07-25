2023-07-25 18:50:02 Depremzedenin çadırı yangında küle döndü
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşın çadırı yangında küle döndü.
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Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşın çadırı yangında küle döndü.
Yangın, Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı çadırda başlayan yangın, kısa sürede otluk alana sıçradı.
Yangın, 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale bulundu.
Yangında çadır küle dönerken otluk alana yayılan alevler söndürüldü.
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