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Yaşam
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Depremzedenin çadırı yangında küle döndü

2023-07-25 18:50:02
Depremzedenin çadırı yangında küle döndü

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşın çadırı yangında küle döndü.

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Foto - Depremzedenin çadırı yangında küle döndü

Yangın, Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı çadırda başlayan yangın, kısa sürede otluk alana sıçradı.

#2
Foto - Depremzedenin çadırı yangında küle döndü

Yangın, 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale bulundu.

#3
Foto - Depremzedenin çadırı yangında küle döndü

Yangında çadır küle dönerken otluk alana yayılan alevler söndürüldü.

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