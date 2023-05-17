Depremzede vatandaşlar isyan etti! Kılıçdaroğlu'nun hesabına para gönderdiler

14 Mayıs'taki seçimlerde deprem bölgesinde Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek oy çıktı. Depremin etkilediği 11 ilde yüksek oy çıkmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında depremzedelere yönelik yapılan yardımların dillendirilmesi ve hakaretler edilmesine Kahramanmaraş’ta yaşayan gazeteci İlker Apaydın tepki gösterdi. Apaydın, tepkisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabına temsili olarak 100 adet su parası göndererek gösterdi. Sosyal medyadan deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap veren Apaydın, “6 Şubat ülkemizin başına gelmiş en ağır felaketlerin başında geliyor. Biz birebir tüm acıların, imkansızlıkların ve felaketlerin içerisindeydik. Sağ olsun devletimiz bu noktada son derece özveri ile mücadele etti. Elbette yetişilemeyen yerler oldu, enkaz altında kalan vatandaşlarımız oldu. Kahramanmaraş seçimden sonra AK Parti’ye en çok oy veren deprem bölgelerindeki ilk sıradaki şehir oldu. Bu çerçevede maalesef sosyal medyada bir takım insanlık dışı eleştirilere maruz kaldı. O dönem ve sonrasında şehre yardım eden insanların ve iyi niyetli insanların da yardımlarına gölge düşürmeye çalıştılar” dedi. Yapılan gönüllü yardımlara teşekkür eden Apaydın, “Biz tabi ki biliyoruz Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar bize yardım ettiler. Gönüllü canla başla mücadele ettiler hiçbir karşılıksız beklemeksizin ama acı bir tablo var ki, sosyal medyada iğrenç ve insanlık dışı paylaşımların olması bizi üzdü. ‘Keşke enkaz altında kalsaydınız da Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeseydiniz’, bunun gibi ağza alınmayacak insanlık dışı son derece bir takım paylaşımlar, videolar yayımlandı. Bir taraftan da diyoruz ki, keşke biz de o enkazdan çıkmasaydık da siyasi beklenti içindeki yardımları kabul etmeseydik. Artık bu seviyeye geldi” diye konuştu.