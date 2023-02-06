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Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

2023-02-06 11:48:36
Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntı, çevre şehir ve ülkelerden de hissedildi.

#1
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

Uluslararası yardımları da içeren "4. Seviye" alarmın verildiği deprem sonrası birçok ülke, Türkiye`ye destek ve taziye mesajlarını iletti.

#2
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

İLK YARDIM AZERBAYCAN'DAN - Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye`ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

#3
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan`a taziye mesajı gönderdi. Mesajında, "Kahramanmaraş`ta meydana gelen ve kardeş Türkiye`nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

KKTC'DEN 30 KİŞİLİK EKİP - TRT Haber’e konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte Türkiye`ye gönderileceğini açıkladı. Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye`nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

#5
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

PAKİSTAN'DAN DESTEK - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, "Türkiye`nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

BARZANİ'DEN BAŞSAĞLIĞI - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı. IKBY Başkanı, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

#7
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

KAZAKİSTAN'DAN "YARDIMA HAZIRIZ" MESAJI - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan`a başsağlığı diledi. Tokayev, Kazakistan`ın Türkiye`ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

#8
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

MISIR'DAN TAZİYE - Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır`ın Türkiye ve Suriye`de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu açıkladı. Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır`ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu vurgulandı.

#9
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

ZELENSKİY'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM - Zelenskiy, Türkçe yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a, Türk halkına ve Türkiye`deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

#10
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

ABD - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD`nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

#11
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

RUSYA: EKİP HAZIR Rusya Acil Durumlar Bakanlığı açıklamasında, "Deprem nedeniyle Türkiye`ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan`a taziyelerini iletti.

#12
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

AB`DEN TÜRKİYE'YE EKİP - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de depremin ardından arama-kurtarma ekipleri gönderdi. AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, deprem sonrası Türkiye`nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.

#13
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

NATO: TEMAS HALİNDEYİZ - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Korkunç depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma halindeyiz. Erdoğan ve Çavuşoğlu ile temas halindeyiz ve NATO müttefikleri desteğini seferber ediyor." ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Depremin ardından Türkiye'nin yanında yer aldılar

İNGİLTERE - Başbakan Rishi Sunak, mümkün olan her şekilde yardıma hazır olduklarını belirtti.

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