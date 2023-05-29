Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Kaldırım, şunları kaydetti: "Burası örnek bir çarşı oluyor. Görüntüsüyle, mimari tarzıyla tamamen ahşaptan yapılan ve yalıtımıyla kullanış itibarıyla gerçekten şehrin kalbinde olan ve esnafımıza çok ciddi hizmet verecek, 25'er metrekareden 30 tane dükkan yapıyoruz. İnşallah son aşamaya geldi ve bir hafta içerisinde dükkanları esnafımıza, bu lokasyonda ticari hayatını devam ettiren esnafımıza teslim etmiş olacağız. Ticari hayatın canlandırılması, özellikle dükkanı yıkılan esnafımızın tekrar ticaretine başlaması ve para kazanması önemliydi. Bunu da sağlamış olduk. İhtiyaç ve talepler geldikçe yine hızlı bir şekilde planlama yapıp şehrin farklı lokasyonlarında il merkezinde ve ilçelerde, köylerde yine bu talepleri karşılayacağız. Temel olarak Maraş'ta esnafın sorunlarını çözdüğümüzü düşünüyorum."