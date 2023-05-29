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Yaşam
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Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

2023-05-29 15:16:38
Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Depremlerde ağır hasar gören ve kentin ekonomik hayatının merkezi olan Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı'ndaki çarşıda 30 ahşap dükkan olacak.

#1
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Kentin ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı'nda, dükkanları yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf için ahşap malzemeler kullanılarak dükkanlar kuruluyor.

#2
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Sakarya'dan gelen ahşap ustaları, yine bu kentten getirilen ahşap malzemelerle Azerbaycan Caddesi'ndeki esnafın ticaretine kaldığı yerden devam etmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

#3
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, Kahramanmaraş'tan en çok yıkımın gerçekleştiği alanlardan birinin Azerbaycan Bulvarı olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Bu caddenin kentteki ticaretin önemli ölçüde döndüğü bir çarşı olduğunu aktaran Kaldırım, bu yüzden bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini vurguladı.

#5
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Dükkanları yıkılan esnaf için ahşap malzemeden dükkan yapmaya başladıklarını dile getiren Kaldırım, şöyle konuştu:

#6
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

"Şimdiye kadar kent genelinde 93 çarşıda 4 bin 150 dükkanı planladık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda esnafımıza teslim ettiğimiz dükkan sayısını 3 bin 600'e kadar çıkardık. Ahşap çarşıda da çalışmalar devam ediyor. Bunları da bitirince çok hızlı bir şekilde esnafımıza teslim edeceğiz."

#7
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

Kaldırım, şunları kaydetti: "Burası örnek bir çarşı oluyor. Görüntüsüyle, mimari tarzıyla tamamen ahşaptan yapılan ve yalıtımıyla kullanış itibarıyla gerçekten şehrin kalbinde olan ve esnafımıza çok ciddi hizmet verecek, 25'er metrekareden 30 tane dükkan yapıyoruz. İnşallah son aşamaya geldi ve bir hafta içerisinde dükkanları esnafımıza, bu lokasyonda ticari hayatını devam ettiren esnafımıza teslim etmiş olacağız. Ticari hayatın canlandırılması, özellikle dükkanı yıkılan esnafımızın tekrar ticaretine başlaması ve para kazanması önemliydi. Bunu da sağlamış olduk. İhtiyaç ve talepler geldikçe yine hızlı bir şekilde planlama yapıp şehrin farklı lokasyonlarında il merkezinde ve ilçelerde, köylerde yine bu talepleri karşılayacağız. Temel olarak Maraş'ta esnafın sorunlarını çözdüğümüzü düşünüyorum."

#8
Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

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Foto - Depremin ardından ahşap çarşı kuruluyor

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