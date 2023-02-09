'Depremi bildim' dedi, bilim insanları isyan etti: Uzman değil, kahin değil, şarlatan!

'BULUTA BAKIP 'DEPREM OLACAK' DEMEK AKIL KÂRI DEĞİL' Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal: Depremin yerini, zamanını ve büyüklüğünü tam olarak bilmek durumu bugüne kadar bir tek Çin'de, 1976 Haicheng Depremi'nde Çinli bilim insanları tarafından yapıldı. Yıllardır çalıştıkları bölgede havanın iyonize elektrik yükünü, kayaların gerilme birikimindeki artışları hatta karlı bir günde yılanların yuvalarından çıkıp karın üzerinde ölmesi gibi pek çok ipucunu değerlendirerek bir tahminde bulundular. Yerleşim alanını boşalttılar. Ancak aynı bilim insanları 8 ay sonra yakın bir bölgede gerçekleşen depremi bilemediler. Bunun dışında 'Depremi önceden bildim', 'Buluta baktım, şuna baktım' deyip 'Deprem olacak' demek akıl kârı değil. Biz de 'Deprem olacak' diyoruz, zaten her gün oluyor. Doğu Anadolu Fayı üzerinde devamlı deprem oluyor. Tam olarak nerede olacak, kaç büyüklüğünde olacak bunu bilmek mümkün değil. Ben bu konuşmayı ömrümün yarısını o bölgede arazide çalışarak yapabiliyorum. Ancak 'Şurada, şu büyüklükte deprem olacak' demek kimsenin haddi değil. Bunu şarlatanlık olarak değerlendiriyorum. Şu an ortada öyle bir bilgi kirliliği var ki pek çok insan evine çıkamıyor. Yok Adana'da deprem olacakmış, yok şurası yıkılacakmış, burası yıkılacakmış. Beni arayanların haddi hesabı yok. İnsanları da tedirgin ediyorlar. Buna gerek yok.