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Yaşam
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Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

2023-02-28 13:41:41
Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

Kahramanmaraş depremleri sırasında yaşanan olaylar, Gölbaşı Gölü'nü de etkiledi.

#1
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

Adıyaman’da bulunan Gölbaşı Gölü’nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi.

#2
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin en çok etkilendiği yerlerden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin birçok noktasında fay kırıkları meydana geldi.

#3
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gölbaşı ilçesinde metrelerce derinlikte oluşan fay kırıkları nedeniyle yer seviyelerinde kot farkı oluştu. Gölbaşı Gölü çevresinde yaklaşık 2 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde fay kırıkları oluştu.

#4
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda tonlarca toprak yığını göle doğru kaydı. Tonlarca toprağın kaydığı Gölbaşı Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Kayan toprak yığınları ve yükselen su seviyesiyle tabiat parkındaki banklar ve piknik alanları su içinde kaldı.

#5
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

Tabiat Parkı’nda büyük toprak kaymalarının olduğunu dile getiren belediye görevlisi Ahmet Kırca, “Gölbaşı Tabiat Parkı dışardan da bayağı ziyaretçisi olan bir yerdi. Deprem gecesi büyük bir zarar gördü. Göle doğru 2-3 metre kayma oldu. Yarıklar oluştu, kötü bir görüntü ortaya çıktı” dedi.

#6
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

#7
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

#8
Foto - Depremde yaşandı! Bu gölün seviyesi bakın nasıl yükseldi?

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