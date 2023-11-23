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Türkiye
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Depremde köy yoluna kaya parçaları düştü!

2023-11-23 23:13:21
Depremde köy yoluna kaya parçaları düştü!

Merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.3 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Adıyaman’da da hissedildi.

#1
Foto - Depremde köy yoluna kaya parçaları düştü!

Depremin merkez üssüne yakın olan Adıyaman’ın Sincik ilçesinde depremle birlikte tepelerden kaya parçaları yola düştü.

#2
Foto - Depremde köy yoluna kaya parçaları düştü!

İlçeye bağlı Yarpuzlu, Hüseyinli, Karaköse, Uğurlu ve Şahinbeyler grup köy yoluna kaya parçalarının düştüğü tespit edildi.

#3
Foto - Depremde köy yoluna kaya parçaları düştü!

Jandarma ekipleri tarafından alınan güvenlik önleminin ardından kapanan yollar Karayolları ve İl Özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

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