2023-05-02 16:26:46 Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde depremden hasar gören 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü şekilde yıkıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde depremden hasar gören 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü şekilde yıkıldı.
Arpalıuşağı Mahallesi Camisi'nin depremde ağır hasar gören ve çevresine risk teşkil eden minaresi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı verildi.
Karar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesine bağlanan halatla minareyi çekip yıkmak istedi ancak halat koptu.
İkinci denemede 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü olarak yıkılırken, mahalle halkı da cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi.
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