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Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

2023-05-02 16:26:46
Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremden hasar gören 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü şekilde yıkıldı.

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Foto - Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Arpalıuşağı Mahallesi Camisi'nin depremde ağır hasar gören ve çevresine risk teşkil eden minaresi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı verildi.

#2
Foto - Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Karar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesine bağlanan halatla minareyi çekip yıkmak istedi ancak halat koptu.

#3
Foto - Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

İkinci denemede 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü olarak yıkılırken, mahalle halkı da cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi.

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