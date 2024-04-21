Depremde ailesini ve bacağını kaybetti! Yine de hayata tutundu

Dram üstüne dram yaşadı Asrın felaketi 6 Şubat depreminde kızını, eşini, bacağını ve tüm mal varlıklarını kaybeden Yahya Alsuhni, önce Halep’te daha sonra da Hatay’da dram üstüne dram yaşadı. Yaşadığı felaketlerin ve hastanelerdeki uzun süren tedavilerinin ardından hayatını geri kazanmak, tekrar yürüyebilmek için İstanbul’a gelen Alsuhni, İrade Adımları Derneği’ne başvurarak ücretsiz protez taktırdı. "Depremde eşimi, kızımı ve bacağımı kaybettim" Yaşadıklarını anlatan Alsuhni, "Savaştan dolayı Suriye’deki evimi ve iş yerimi kaybettim. 2015 yılında Halep’ten Türkiye’ye gelip Antakya’da ikamet ettim. Antakya’da sıfırdan bir hayata başladım. Kendime mobilya dükkanı açtım. İki çocuğum da benimle çalışmaya başladılar. Deprem olduğunda evde 6 kişiydik, bulunduğumuz bina üzerimize yıkıldı. Deprem felaketinde eşimi ve kızımı kaybettim. Bir oğlumun ellerinde ezilme ve yaralanmalar vardı. Benim ise iki bacağımda yaralanmalar vardı. Yaralarım şiddetli ve ağrılıydı. Ayrıca omzumda çıkık var ve hala iyileşmedi. Adana’ya götürüldüm, ondan sonra Ankara’ya sevk edilip, orada ampute oldum" dedi.