  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Depremde ağır hasar alan cami yıkıldı

2023-09-04 17:18:48
Depremde ağır hasar alan cami yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Karkamış’ta hasar alan bir cami kontrollü olarak yıkıldı.

#1
Foto - Depremde ağır hasar alan cami yıkıldı

Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremler 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep’ te bazı yapılara zarar verdi.

#2
Foto - Depremde ağır hasar alan cami yıkıldı

Karkamış ilçesinde bulunan 1967 yılında inşa edilen Çarşı Camii depremde hasar aldı. Hasar alan cami tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi.

#3
Foto - Depremde ağır hasar alan cami yıkıldı

Bölgeye gelen yıkım ekibi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra önce halatla minareyi yıktı daha sonra ise iş makineleriyle caminin yıkımı gerçekleşti.

Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana
Gündem

Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Gazeteci Buket Aydın ise sosyal medya hesab..
Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti
Gündem

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan ..
2 bin adet insansız hava aracı siparişi verdiler! Evet yanlış duymadınız, tamı tamına 2 bin adet
Teknoloji

2 bin adet insansız hava aracı siparişi verdiler! Evet yanlış duymadınız, tamı tamına 2 bin adet

ABD Hava Kuvvetleri, yapay zeka güdümlü 2 bin insansız hava aracı yapılması için savunma sanayii şirketlerine sipariş verdi.
Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba
Gündem

Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni açılan bulvara, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

Enflasyon rakamları açıklandı! Çok büyük şok
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı! Çok büyük şok

Aylık enflasyon, temmuzun ardından ağustos ayında da yüzde 9'u aştı.

Duyanlar duymayanlara haber etsin! Akaryakıta çok büyük indirim geliyor, istasyonlar dolup taşacak

Duyanlar duymayanlara haber etsin! Akaryakıta çok büyük indirim geliyor, istasyonlar dolup taşacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23