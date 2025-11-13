Deprem uzmanından olay açıklama: 'Buralardan ev almayın, kiralamayın' dedi, o illeri ilçeleri sıraladı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Buralardan ev almayın, kiraya oturmayın' diyerek bazı il ve ilçeleri uyardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'de deprem endişesi artmaya başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken; dün de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peş peşe gelen depremlerin ardından gözler uzmanların ağzından çıkacak açıklamalara çevrildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "uyarıyorum" diyerek onlarca il ve ilçe için "oturmayın" ve "kiraya tutmayın" uyarısında bulundu.

Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-Bayraklı, Bornova ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı , Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Maramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla Sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI"

Bir vatandaşın, "Hocam zahmet etmişsiniz, yaşayabileceğimiz bölgeleri yazsaydınız keşke" sözleri üzerine Prof. Ercan güvenli bulduğu alanları şöyle sıraladı:

"Artvin'den Kırklareli’ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye’nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar"

