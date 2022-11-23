2022-11-23 09:26:00 Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü
Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.
Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa’da havanın aydınlanmasıyla görülen bulutlar rengiyle görenleri şaşırttı.
Alev görünümlü gökyüzünü kaplayan bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.
Şehrin farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Vatandaşlar deprem sonrası bulutların görüntüsünden duyduğu tedirginliği dile getirdi.
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