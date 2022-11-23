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Türkiye
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Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü

2022-11-23 09:26:00
Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü

Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.

#1
Foto - Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa’da havanın aydınlanmasıyla görülen bulutlar rengiyle görenleri şaşırttı.

#2
Foto - Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü

Alev görünümlü gökyüzünü kaplayan bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.

#3
Foto - Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü

Şehrin farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

#4
Foto - Deprem sonrası Bursa'da korkutan görüntü

Vatandaşlar deprem sonrası bulutların görüntüsünden duyduğu tedirginliği dile getirdi.

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