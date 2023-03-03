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Deprem şehitleri için mevlit

2023-03-03 16:50:17
Deprem şehitleri için mevlit

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua meclisleri kurulmaya devam ediliyor.

#1
Foto - Deprem şehitleri için mevlit

Son olarak Kırşehir'de deprem şehitleri için mevlit okutuldu.

#2
Foto - Deprem şehitleri için mevlit

Çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı.

#3
Foto - Deprem şehitleri için mevlit

Mevlit programı, Kırşehir'de de Cacabey Camisi'nde düzenlendi.

#4
Foto - Deprem şehitleri için mevlit

Vatandaşlar deprem şehitleri için dualar etti.

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