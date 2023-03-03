2023-03-03 16:50:17 Deprem şehitleri için mevlit
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua meclisleri kurulmaya devam ediliyor.
Olay açıklama: Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çağrısını o isim kabul edip aday olacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua meclisleri kurulmaya devam ediliyor.
Son olarak Kırşehir'de deprem şehitleri için mevlit okutuldu.
Çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı.
Mevlit programı, Kırşehir'de de Cacabey Camisi'nde düzenlendi.
Vatandaşlar deprem şehitleri için dualar etti.
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