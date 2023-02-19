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Dünya
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Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

2023-02-19 11:10:14
Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası vatandaşlar, dünyada deprem riski en az olan ülkeleri araştırmaya başladı.

#1
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Depremlerin büyük bölümü Pasifik kuşağında meydana gelirken onu Akdeniz ve Himalaya izliyor.

#2
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Geri kalanı ise diğer kıtalara dağılmış durumda.

#3
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke deprem riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor.

#4
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER Deprem riski birinci derece olan ülkeler şu şekildedir:

#5
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Aleut adaları

#6
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Kalifornia

#7
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Meksika

#8
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Şili

#9
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Peru

#10
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

İspanya

#11
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

İtalya

#12
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Yugoslavya

#13
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Yunanistan

#14
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Türkiye

#15
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

İran

#16
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Endonezya adaları

#17
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Filipinler

#18
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Japonya

#19
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Kamçatka

#20
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Kuzey Afrika

#21
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

İzlanda

#22
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Yeni Zelanda

#23
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Hawaii

#24
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

DEPREM RİSKİ AZ OLAN ÜLKELER

#25
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Sibirya

#26
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Kanada

#27
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Britanya

#28
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Almanya

#29
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Polonya

#30
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Brezilya

#31
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Avustralya

#32
Foto - Deprem riski az olan ülkeler belli oldu

Sibirya, Kanada, İç Afrika ve Brezilya gibi eski çekirdek masifler üzerinde nereydeyse hiç deprem yaşanmaz.

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