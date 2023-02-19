2023-02-19 11:10:14 Deprem riski az olan ülkeler belli oldu
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası vatandaşlar, dünyada deprem riski en az olan ülkeleri araştırmaya başladı.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası vatandaşlar, dünyada deprem riski en az olan ülkeleri araştırmaya başladı.
Depremlerin büyük bölümü Pasifik kuşağında meydana gelirken onu Akdeniz ve Himalaya izliyor.
Geri kalanı ise diğer kıtalara dağılmış durumda.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke deprem riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor.
DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER Deprem riski birinci derece olan ülkeler şu şekildedir:
Aleut adaları
Kalifornia
Meksika
Şili
Peru
İspanya
İtalya
Yugoslavya
Yunanistan
Türkiye
İran
Endonezya adaları
Filipinler
Japonya
Kamçatka
Kuzey Afrika
İzlanda
Yeni Zelanda
Hawaii
DEPREM RİSKİ AZ OLAN ÜLKELER
Sibirya
Kanada
Britanya
Almanya
Polonya
Brezilya
Avustralya
Sibirya, Kanada, İç Afrika ve Brezilya gibi eski çekirdek masifler üzerinde nereydeyse hiç deprem yaşanmaz.
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