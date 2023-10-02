Deprem kapıda ama... Ücretsiz olmasına rağmen talep yok

Bursa'da sadece 1000 binanın sağlamlık testi yaptırdığına dikkat çeken Aktaş,"Biz depremden sonra bir ön test yapmak adına akademik odalarla iş birliği yaptık. Depreme yönelik her şehir bir karar almaya çalıştı. Fiili olarak herkes ben binamı anlamak istiyorum sıkıntılı mı? Değil mi? diyerek bize müracaat etti. Binanın 50 yıllık olması demek bu binanın illa çürük demek anlamına gelmiyor. Bunun bilimsel ve teknik olarak test edilmesi gerekiyor. Bunu ücretsiz bir şekilde yapma imkanı verdik. Üzülerek söylüyorum bin civarında bina müracaat etti. Geçen hafta arkadaşlara sordum 1 hafta boyunca sadece 1 bina müracaat etmiş. Neden korkuyoruz, "deprem" diye bir gerçek var bu gerçeği anlamamız lazım. Ama ona rağmen biz şuan bu çalışmalar çerçevesinde yüzde 80'in durumunu anladık kalan yüzde 20'lik kısmı da tamamlamış olacağız. Bizim çalışmalarımız 3 ayrı noktada ilerliyor. Biz hepsine açığız, dolasıyla vatandaşımız bu dönüşüme yeter ki ikna olsun bu noktada altyapı oluştursun" dedi.