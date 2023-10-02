Deprem kapıda ama... Ücretsiz olmasına rağmen talep yok

Hocahasan, Ahmetpaşa, Çarşamba, Selimiye Mahallelerini de içine alacak Altıparmak bölgesindeki kentsel dönüşüm ile ilgili Akademik odalarla beraber çalıştıklarını belirten Alinur Aktaş, yıl sonunda çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi. Aktaş, "Nasip olursa yıl sonunda ilk kazmayı vurma imkanına sahip olacağız. Bunu bir süreç içerisinde yapmamız gerekiyor. Yıkmak zor iştir birçok belediye bu işle ilgilenmez. CHP'li hiçbir belediye kentsel dönüşümü konuşmaz. Çünkü mayınlı bir alan. Biz vatandaşımızın rahatı, huzuru daha güvenli bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Şimdi keşke diyoruz. 6 Şubat depremi öncesinde 11 vilayetimizde kentsel dönüşüm olsaydı da keşke bu sıkıntıları yaşamasaydık 52 bin kaybımız olmasaydı. Bazı çocuklar anne babasız kaldı bazı anne babalar da maalesef eşlerini ve evlatlarını kaybetti. Keşke bu acıları yaşamasaydık. Ama artık geçti. Keşke demeden bu fiiliyatı yerine getirmek gerekiyor" diye konuştu.