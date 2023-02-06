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Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

2023-02-06 12:32:42
Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

Depremin vurduğu Malatya’ya yardıma giden gönüllüler Tunceli’de mahsur kaldı.

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Foto - Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

Erzincan’dan depremin vurduğu Malatya’ya gitmek isteyen gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekibi, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ekip, Pülümür ilçesine ulaştı.

#2
Foto - Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden ciddi şekilde etkilenen Malatya’ya gitmek için Erzincan’dan otobüsle yola çıkan arama-kurtarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli’nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ekipler, Pülümür ilçe merkezine gelebildi. Burada bir süre dinlenen ekibin, Malatya’ya hareket edeceği öğrenildi.

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