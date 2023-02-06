Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

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Osmanlı'nın virüs kalkanı: Karabaş otu, İbn-i Sina'nın 'Beynin Süpürgesi'! Besinlerdeki ileri glikasyona son

Doğanın kucağında bize sunulan ve bir çok faydası olan nimetlerden birisi de Karabaş otu. Bu bitki Beyin için o kadar faydalı ki, İbn-i Sina..