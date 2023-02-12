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Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti

2023-02-12 16:48:51
Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti

Türkiye depremin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

#1
Foto - Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, gönüllü görev yapacak 92 Hava Harp Okulu personeli, askeri uçakla Adıyaman'a gitti.

#2
Foto - Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti

Askeri personel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerine gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda aileleriyle vedalaştı.

#3
Foto - Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti

Bölgede gönüllü görev yapacak 92 asker, beraberindeki teknik malzeme, çadır ve aletlerle birlikte Türk Hava Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçağa binerek, Adıyaman'a hareket etti.

#4
Foto - Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti

O anlar kameraya yansıdı.

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