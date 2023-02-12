2023-02-12 16:48:51 Deprem bölgesinde gönüllü görev alacak askerler şehre gitti
Türkiye depremin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.
Türkiye depremin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, gönüllü görev yapacak 92 Hava Harp Okulu personeli, askeri uçakla Adıyaman'a gitti.
Askeri personel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerine gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda aileleriyle vedalaştı.
Bölgede gönüllü görev yapacak 92 asker, beraberindeki teknik malzeme, çadır ve aletlerle birlikte Türk Hava Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçağa binerek, Adıyaman'a hareket etti.
O anlar kameraya yansıdı.
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