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Denizli'de orman yangını önlendi

2022-07-23 08:53:05
Denizli'de orman yangını önlendi

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi mezarlık mevkinde bulunan boş arazide, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

#1
Foto - Kuru otların tutuşarak yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarmaya haber etti.

Kuru otların tutuşarak yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarmaya haber etti.

#2
Foto - Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hemen müdahale etti.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hemen müdahale etti.

#3
Foto - Ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekarlık alan ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekarlık alan ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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